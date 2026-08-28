Mediálka Mindsquared má nového digitálního ředitele, přichází z Rockaway CapitalPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Mediálka Mindsquared má nového digitálního ředitele, přichází z Rockaway Capital
Ředitel České televize Hynek Chudárek (foto) předložil Radě ČT návrh sníženého rozpočtu pro rok 2027. Nová...
Na českém televizním trhu za několik dní odstartuje nový TV kanál. V úterý 1. září v Česku začne vysílat...
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) udělil obří pokutu přes 262 milionů korun mobilnímu operátorovi...
Televize Nova vrací do vysílání jeden ze svých největších seriálových taháků. Od pondělí 31. srpna se v...
Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...Všechny články tohoto autora →