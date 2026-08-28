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Mediálka Mindsquared má nového digitálního ředitele, přichází z Rockaway Capital

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Mediální agentura Mindsquared, která patří do skupiny miliardáře Karla Komárka ml., má nového ředitele digitálu. Na pozici digital & growth director přichází Adam Chudárek (foto).
Mediálka Mindsquared má nového digitálního ředitele, přichází z Rockaway Capital

Mediálka Mindsquared má nového digitálního ředitele, přichází z Rockaway Capital

Zdroj: Borovan.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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