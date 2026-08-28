Ani mléko, ani smetana. Do palačinkového těsta patří 1 tekutina, kterou Francouzi používají odjakživa

Francouzské crêpes poznáte na první pohled. Jsou tenké skoro jako papír, ohebné a po krajích se táhnou do jemné krajky. Doma to většině lidí nevyjde a svádí se to na drahou pánev nebo nedostatek šikovnosti. Vysvětlení je přitom mnohem prozaičtější. Za tou vzdušností stojí jedna úplně obyčejná tekutina, kterou francouzské kuchyně přidávají do těsta už dlouhá léta a kterou spousta z nás má běžně v lednici.
Tajemstvím je světlé pivo
Ano, řeč je o pivu. Do klasického těsta z mouky, vajec a mléka Francouzi přilijí trochu světlého piva a nechají ho, ať odvede svou práci. Nejde o to nahradit mléko úplně, stačí, když pivo zaujme jeho část. Placky pak vycházejí znatelně tenčí, lehčí a při obracení se tolik netrhají. A co je možná nejpřekvapivější, výrazně po pivu nechutnají. Jemný ležák nebo pšeničné pivo se v hotové palačince skoro ztratí a zůstane po nich nanejvýš náznak sladového aroma.
České palačinky bývají o poznání silnější a sytější, kdežto crêpes stojí a padají s co nejtenčí, téměř průsvitnou plackou. Právě proto Francouzi tolik řeší, čím těsto naředit a nadlehčit, aby se dalo rozlít doslova do papírové vrstvy.
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Kouzlo má na svědomí oxid uhličitý. Bublinky, které z piva znáte ze sklenice, se v horku uvolní i v těstě a rozprostřou v něm tisíce drobných vzduchových kapsiček. Hmota tím zkypří a dá se rozlít do téměř průsvitné vrstvy, která přesto drží pohromadě. Svůj díl přidají i kvasnice, jež dodají chuti hloubku.
Bublinky oxidu uhličitého z piva nadlehčí těsto a placka pak vyjde znatelně tenčí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Jeden detail se ale vyplatí hlídat. Těsto s pivem nešlehejte zbytečně dlouho. Když do něj naženete metličkou moc energie, bublinky rozbijete a přijdete přesně o tu lehkost, kvůli které jste po pivu sáhli. Zamíchejte ho jen tolik, aby zmizely hrudky.
K sladkému jemné, ke slanému výraznější
Chystáte-li sladké palačinky, vsaďte na jemné světlé pivo. Sladkou náplň nepřebije a jeho hořkost do těsta skoro nepronikne. Bílé pšeničné nebo lehčí ležák jsou sázka na jistotu. U slaných palačinek platí spíš opak. Když plánujete náplň se špenátem, žampiony nebo lososem, klidně sáhněte po pivu s plnějším tělem. Trocha chmelové hořkosti tady těstu neuškodí a dodá mu říz, který slaná náplň v pohodě unese.
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Crêpes se zrodily v Bretani a tamní kuchaři vsázejí na trochu jinou tekutinu, na jablečný cider. Ten se v kraji podává ke crêpes už po generace a do sladkého těsta se hodí podobně jako pivo. Přidá ovocnou svěžest a jemné bublinky, takže výsledek je stejně vzdušný. Jestli tedy pivo nemáte rádi nebo ho zrovna doma nemáte, suchý cider je poctivá bretaňská náhrada.
V Bretani ostatně vznikla i její slaná obdoba, galettes. Základ dělá pohanka a s vydatnou teplou náplní, třeba sýrem a vejcem, z ní bývá plnohodnotné hlavní jídlo. Je vidět, jak vážně to Bretonci s tenkými plackami myslí.
Jak pivo do těsta zapracovat
Postup je jednoduchý:
Připravte běžné palačinkové těsto a část tekutiny, klidně třetinu až polovinu, nahraďte pivem. Pak ho nechte aspoň půl hodiny, ideálně celou hodinu, odpočinout. Mouka během té doby nabobtná, těsto ztratí hrudky a na pánvi se rozlévá bez odporu. Rozpálenou pánev jen lehce potřete tukem. Naběračkou nalévejte tenkou vrstvu, kterou nakláněním rozetřete do kolečka. Přečtěte si také: Ani pažitka, ani česnek. Češi teď dávají do tvarohové pomazánky tuhle 1 surovinu, díky které chutná 10x lépe
Počítat je potřeba s alkoholem. Něco z něj se sice při smažení usmaží, ale pokud pečete pro děti, jistější je udělat jim porci s obyčejným mlékem nebo vodou. O trochu vzdušnosti sice přijdou, na chuti to ale nepoznají.
Zdroje: https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/jak-na-francouzske-crepes-trik-pro-tenke-a-pruzne-palacinky, https://www.feteacrepe.fr/pate-crepes-legere-biere/, https://www.tipio.cz/francouzske-palacinky-crepes/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/testo-na-francouzske-palacinky-30001220.html, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/palacinky-budou-tenke-a-vlacne-diky-nezvykle-tekutine/