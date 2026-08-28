Vizážistka varuje ženy 50+: tohle obočí přidává 10 let. Půlka Češek si ho přitom pořád kreslí stejně

Nemusí to být vráska ani šedina. Někdy stačí pár tahů tužkou nad okem a tvář najednou působí přísněji, unaveněji a starší, než ve skutečnosti je. Kolik Češek dělá u zrcadla přesně stejnou chybu, nikdo nespočítal. Kosmetičky se ale shodují, že jeden konkrétní návyk drží u zralých žen pozoruhodně dlouho.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Obočí mizí pomalu, ale mizí
Chloupky v obočí s přibývajícími roky řídnou a ztrácejí sytost. Nejdřív se to projeví na koncích, které se postupně vytrácejí, takže obočí působí kratší a slabší. Obličej tím ztrácí kus svého výrazu.
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Reakce bývá skoro pokaždé stejná. Žena vezme tužku a chybějící část prostě dokreslí. A přesně tady se rozhoduje, jestli si ubere roky, nebo přidá.
Foto: Shutterstock.com Jedna tmavá čára a je to
Nejčastější chybou je obočí nakreslené jednou souvislou tmavou linkou, často do ostrého, geometricky přesného oblouku. Takové obočí je první věc, které si na tváři všimnete, a ostatní rysy jdou stranou. U jemnější zralé pleti navíc působí tvrdě.
Stejně nešťastný je i opačný extrém, tedy tenoučká vytrhaná linka, kterou si spousta žen zafixovala v devadesátých letech. Dnes vypadá zastarale a obličeji nepomůže.
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„Příliš výrazné obočí vytváří tvrdý nebo unavený výraz,“ uvedla pro magazín Kondice.cz kosmetička Barbora Nováková ze studia BN Beauty&Nails.
Foto: Shutterstock.com Nejtmavší tužka v šuplíku je ta špatná
Sáhnout po co nejtmavším odstínu je instinktivní. Když obočí mizí, chce ho člověk vidět. Jenže právě tmavá barva zralému obličeji nejvíc uškodí.
Zvolte odstín, který odpovídá vašim vlastním chloupkům, klidně o kousek světlejší. Vizážistky doporučují spíš chladnější tóny než teplé a rezavé. Podle Barbory Novákové nemá být obočí přesnou kopií barvy vlasů, důležitější je, aby ladilo s celkovým výrazem tváře.
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Tenhle rozdíl rozhodne o všem. Místo jedné čáry dělejte krátké, jemné tahy ve směru, kterým chloupky přirozeně rostou. Použijte tenkou tužku nebo fix na obočí, oboje umí napodobit jednotlivý chloupek.
Začněte uprostřed obočí a směrem ke kořeni nosu už jen dotáhněte to, co na hrotu zůstalo. Přední část tak zůstane nejsvětlejší a přechod bude působit měkce. Make-up artistka Asya Meytuv v beauty rubrice Heroine.cz varuje především před souvislým obloučkem taženým nad okem.
Na závěr chloupky pročešte gelem na obočí. Zafixuje je a zároveň rozptýlí barvu, takže nevznikne tvrdý blok.
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Přílišné vytrhávání patří mezi nejčastější domácí chyby a je také nejhůř napravitelné. Chloupky, které jste odstranily, už nemusí dorůst, a s věkem obočí roste čím dál pomaleji.
Trhejte proto jen to, co opravdu vyčnívá, a nesnažte se o dokonalou souměrnost. Dokonale symetrický není ani lidský obličej, takže obočí, které se od sebe trochu liší, vypadá přirozeněji než dvě identické kopie.
Foto: Shutterstock.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.kondice.cz/kosmetika/oboci-podle-veku-jaky-tvar-a-barva-vam-slusi/, https://zena-in.cz/clanek/nejcastejsi-chyby-v-liceni-zen-50-7-chyb-ktere-zbytecne-pridavaji-roky-a-jak-se-jim-vyhnout, https://www.heroine.cz/krasa/nejsou-dvojcata-ale-sestry-jak-na-dokonale-oboci-ktere-sedne-prave-vam, https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-nejcastejsi-chyby-v-liceni-u-zen-po-padesatce-40437470, https://www.iglanc.cz/krasa/starnuti-tvar-oboci-liceni-oci/ Přečtěte si také: Nejhorší vejce ze supermarketu: Češi je snídají každý den a ani neví, co je s nimi špatně