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Vizážistka varuje ženy 50+: tohle obočí přidává 10 let. Půlka Češek si ho přitom pořád kreslí stejně

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Nemusí to být vráska ani šedina. Někdy stačí pár tahů tužkou nad okem a tvář najednou působí přísněji, unaveněji a starší, než ve skutečnosti je. Kolik Češek dělá u zrcadla přesně stejnou chybu, nikdo nespočítal. Kosmetičky se ale shodují, že jeden konkrétní návyk drží u zralých žen pozoruhodně dlouho.
Vizážistka varuje ženy 50+: tohle obočí přidává 10 let. Půlka Češek si ho přitom pořád kreslí stejně

Vizážistka varuje ženy 50+: tohle obočí přidává 10 let. Půlka Češek si ho přitom pořád kreslí stejně

Zdroj: Extrainspirace.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

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