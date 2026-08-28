Tuhle 1 věc nikdy neskladujte v lednici. Většina Čechů to dělá a diví se, proč jim rychle měkne a ztrácí chuť

Koupíte krásná červená rajčata, doma je automaticky uklidíte do lednice a za pár dní se divíte. Dužina je nějaká moučnatá, chuť skoro žádná a z vůně, kvůli které jste je vybírali, nezbylo nic. Přitom je řešení jednoduché. Rajčata do chladničky prostě nepatří, i když je tam schovává skoro každá domácnost. Chlad jim totiž bere přesně to, co na nich máme nejradši.
Za mdlou chutí se skrývá ztracená vůně
Většina lidí si myslí, že chuť rajčete je jen o tom, jak je sladké nebo kyselé. Ve skutečnosti za ni z velké části může vůně. Aromatické látky, které se z plodu uvolňují do vzduchu, náš mozek vyhodnocuje jako součást chuti, a bez nich rajče chutná ploše a nijak.
A právě tyhle vonné látky jsou na chlad nejcitlivější. Jakmile rajče schladíte, jeho tělo je přestane vyrábět. Američtí vědci v roce 2016 změřili, že rajčata po týdnu v chladu obsahovala zhruba o 65 procent méně aromatických látek než čerstvá. Množství cukrů a kyselin přitom zůstalo skoro stejné. Chuť jako taková v plodu vlastně zůstává, jen ji bez vůně skoro necítíme, takže nám mdlé rajče připadá jako oklamání smyslů. Horší je, že po delším pobytu v lednici se aroma nemusí vrátit, ani když rajče znovu necháte ohřát.
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Druhá věc, které si všimnete, je konzistence. Rajčata jsou zvyklá na teplo a běžná domácí lednice chladí zhruba na čtyři až pět stupňů, což je pro ně příliš. Když teplota klesne zhruba pod deset stupňů, chlad začne poškozovat jemné buněčné membrány uvnitř dužiny.
V chladu lednice rajčeti hrubne dužina a mění se v moučnatou, měkkou hmotu, kterou už zpátky nezachráníte. Ilustrační foto. Zdroj: Liana S / Unsplash.
Poškozené buňky pak pouští vodu a plod ztrácí pevnost. Výsledkem je ta typická moučnatá, zrnitá struktura a měkké, jakoby vatové rajče, do kterého se nikomu nechce zakousnout. Tenhle proces je navíc nevratný, takže vytažením zpátky na linku už texturu nezachráníte.
Kam s rajčaty místo do lednice
Nejlíp se rajčatům daří za těchto podmínek:
venku na lince, v misce nebo v košíku, kde k nim proudí vzduch; mimo přímé slunce; při teplotě zhruba mezi deseti a dvaceti stupni, tedy běžné pokojové; v chladné spíži nebo sklepě, pokud je máte. Přečtěte si také: Maminka nevěřila, že tuhle svíčkovou vařím úplně bez smetany. Na nedělním obědě si všichni přidávali a recept jsem posílala i tetě
„Rajčata patří do misky nebo do košíku v rohu kuchyně,” radí Radovan Tůma ze Zelinářské unie Čech a Moravy. S tím souvisí ještě jedna rada. Místo abyste kupovali velkou zásobu na celý týden a pak ji sedm dní chladili, vyplatí se brát menší množství a častěji. Čerstvé rajče snědené do dvou nebo tří dnů chutná nesrovnatelně líp než to, které leželo v zásuvce.
Kdy se lednice naopak hodí
Poučka o tom, že rajčata do lednice nikdy nesmí, má jednu výjimku, o které se moc nemluví. Týká se každého rajčete, do kterého jste už řízli. Nakrojený plod totiž do chladu patří, protože na řezu se v teple rychle množí bakterie. Zakryjte ho a snězte co nejdřív.
Sáhnout po lednici dává smysl i tehdy, když máte doma úplně vyzrálý kus na hranici trvanlivosti a venku panují tropická vedra. V rozpálené kuchyni by do večera změkl nebo by se na něm objevila plíseň, kdežto pár hodin v chladu vám ho podrží, dokud ho nestihnete zpracovat. Funguje to ale jen jako záchrana na poslední chvíli, klidně na den nebo dva. Pro každodenní skladování se rajčatům lednice pořád nehodí.
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Pokud rajče v lednici přece jen skončí, jeden trik vám pomůže vrátit mu aspoň část ztracené vůně. Vyndejte ho z chladu s dostatečným náskokem a nechte ho na lince zahřát na teplotu místnosti, než ho začnete krájet. Vlažný plod totiž znovu rozvine část aromatu, které se v chladu utlumilo.
A ještě jedna věc na závěr. Za nevýrazné rajče nemůže vždycky jen vaše lednice. Velký vliv má odrůda, hodně ale rozhodne i zralost plodu ve chvíli, kdy se trhal, a cesta z pole do regálu, která bývá dlouhá a studená. Řada rajčat tak přichází o chuť ještě dřív, než si je vůbec naložíte do košíku.
Zdroje: https://www.vareni.cz/magazin/patri-rajcata-do-lednice-nebo-ne-zalezi-na-tom-jak-jsou-zrala/, https://vedazive.cz/priroda-zvirata/proc-nedavat-rajcata-do-lednice/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/29088-jak-skladovat-rajcata, https://magazin.aktualne.cz/mozna-je-tam-davate-taky-ktere-potraviny-do-lednice-nepatri-a-proc-si-na-ne-dat-pozor/r~aaa2974d7309158d30ddbe63ab30cd5e/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/rajcata-v-lednici.html