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Servis obdržel 8 GeForce se spáleným 16pinem za 2 dny. Ví, jak problému předejít

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Přestože se GeForce RTX 4090 a RTX 5090 do Číny nedovážejí, problémy s napájecími konektory se tam neřeší o nic méně než jinde. V jednom ze servisů se karet s tímtéž problémem sešlo 8 za 48 hodin…
GeForce RTX 5090

GeForce RTX 5090

Zdroj: Brother Zhang
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 25.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů diit.cz

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