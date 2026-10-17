Nový mysteriózní hit dobyl Netflix. Diváky ale rozdělil na dva tábory

Netflix má po čase na kontě další seriálovou hitovku, i když v tomto případě se dal úspěch po napínavých trailerech poměrně čekat. Novinka Tam dole (Below) totiž kombinuje tajemnou zápletku o smrtícím monstru s charismatem herce Joshe Hartnetta. Diváci zapínají Netflix ve velkém, jejich zvědavost ale není dostatečně ukojena.
Seriál Tam dole má na první pohled vše, čím by správný hit, který chytí publikum již od první epizody, měl disponovat. Máme tu totiž zápletku okolo tajemného monstra z hlubin moře, které začne terorizovat přímořské městečko Newfoundland a jeho obyvatele se třesou strachy před neznámým nebezpečím, kvůli němuž se v jejich domovině dějí velmi zvláštní věci. No a pak tu máme samozřejmě správně charismatického hlavního hrdinu v podání Joshe Hartnetta, jehož kariéra chytila v posledních letech zasloužený druhý dech a který se coby odvážný rybář s vlastními démony snaží celé záhadě přijít na kloub.
Kombinace chytlavé tajemné zápletky se známou tváří na streamovacích platformách často bývá základem úspěchu, a ne jinak tomu je i v tomto případě. Tam dole se stalo na Netflixu milým podzimním hitem, když si od čtvrtka 8. října do neděle připsalo dle oficiálních dat 17 milionů zhlédnutí. Ne, mezi největší otvíráky letošního roku se novinka na Netflixu počítat nebude a např. kriminální nováčci letošního roku Jeho a její či Najdu si tě si připsali ještě výraznější start. Po sérii několika titulů, které zaostaly za očekáváním, jde však o úspěch. Zároveň Tam dole překonalo malý rekord, titul si totiž připsal nejlepší netflixovský otvírák od kanadské produkce.
Reakce publika přitom už tak jednoznačně pozitivní nejsou. Zatímco zahraniční kritici dávají vesměs palec nahoru a na webu Rotten Tomatoes najdete 85 % pozitivních recenzí, diváci neskrývají svou rozmrzelost. Divácké hodnocení na Rottenech se zaseklo na 50 %, známky oscilující mírně nad průměrem ale najdete i na dalších filmových databázích včetně Kinoboxu. Kritici chválí Tam dole jako řemeslně zručně natočenou jednohubku, která umí šikovně budovat napětí i tajuplné otázky, a zároveň šikovně pracovat s ústředním monstrem z hlubin. Chvála většinou padá také na sympatické obsazení, v němž kromě Hartnetta najdete Mackenzie Davis z posledního Terminátora či Charlieho Heatona ze Stranger Things.
Nespokojení diváci se často shodují nad filmařskými kvalitami i obsazením, nit ale nenechávají suchou nad děravým scénářem a nesmyslným příběhem, který se tvůrcům po slibném úvodu rozpadá pod rukama. Atmosféra je sice hutná a zápletka slibná, vše se ale podle nich rozpadne do tupé podívané plné nelogičností, co prostě nedává moc smysl. Jedná se podle nich zkrátka o počin, který nedokáže naplnit svůj slibný potenciál a na řadu otázek přinést uspokojivé odpovědi. I přes rozpačité reakce se ale stala série streamovacím úspěchem, který se bude mezi nejsledovanějšími počiny Netflixu zřejmě pohybovat ještě nějaký pátek.
Dali jste seriálové novince také šanci? Pokud ano, nezapomeňte Tam dole ohodnotit v naší databázi.
Zdroj: Netflix Tudum, Rotten Tomatoes, Kinobox