Kam zmizela Píšťalka z Básníků? Vejmělková se dala na psychologii, žije se známým režisérem

V osmdesátých letech patřila Eva Vejmělková k herečkám, které si diváci rychle zapamatovali. Jako Píšťalka ve filmových Básnících učarovala Štěpánu Šafránkovi, později ale zamířila úplně jinam než za dalšími velkými rolemi.
Kdo by čekal, že se Eva Vejmělková (57) po letech vrátí na obrazovky jako pravidelná tvář českých filmů, toho její další život překvapí. Vejmělková se začala věnovat psychologii a dnes pracuje s lidmi, kteří řeší osobní a vztahové problémy.
Píšťalka, na kterou diváci nezapomněli
Ve filmu Jak básníkům chutná život si Eva Vejmělková zahrála Píšťalku, dívku, na kterou Štěpán Šafránek v podání Pavla Kříže jen tak nezapomněl.
Role jí přinesla popularitu, kvůli které si ji diváci s filmovými Básníky spojují dodnes. Sama herečka si uvědomovala, že některé postavy s ní zůstaly i dlouho po natáčení. Stejně jako třeba Zuzana z Fontány pre Zuzanu. „I dnes mě tak lidé občas oslovují, i když by se tento film dal zařadit mezi ty pro pamětníky,“ usmívala se.
Připomínání staré role jí zřejmě nevadilo. Zároveň ale upozornila na rozdíl mezi filmovou postavou a skutečným člověkem, který mezitím zestárl a prožil vlastní život.
„Role Píšťalky pro mne znamenala kousek života, přinesla mi krásná setkání, nezapomenutelné zážitky. Jen si někdy lidé neuvědomují, že zatímco má role na plátně je stále mladá, já stárnu,“ uvedla. Eva Vejmělková a Dušan Rapoš (foto: NExtFoto) Místo dalšího natáčení vystudovala psychologii
Nabídek na natáčení postupně ubývalo a Eva Vejmělková si našla jinou práci.
Vystudovala psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a začala pracovat jako psycholožka. Dnes se tak místo filmových scén věnuje lidem, kteří hledají pomoc se svými problémy. Nešlo jen o zájem, kterému by se věnovala ve volném čase. Psychologie se stala její hlavní profesí. V Havířově má poradenskou praxi a podle zveřejněných informací se zaměřuje mimo jiné na partnerské vztahy a psychické potíže. Při práci využívá také hypnózu.
Vejmělková o svém vztahu k této metodě mluvila už v roce 2017.
„Vždy mne zajímaly věci mezi nebem a zemí,“ řekla tehdy. A k hypnóze dodala: „Hypnóza je vědecká metoda, ale je i kouzelnou cestou do nevědomí člověka, ve kterém se otevírají nepoznané světy.“ Že se k herectví v nejbližší době vracet neplánuje, potvrdila také v rozhovoru zveřejněném v lednu 2026. „Herectví se v současné době nevěnuji. Pracuji v oblasti psychologie a tam jsou ‚hvězdami‘ mí klienti.“ S režisérem Dušanem Rapošem tvoří pár desítky let
Výraznou součástí jejího života je také režisér Dušan Rapoš, kterého poznala při práci na filmu
Fontána pre Zuzanu. Vejmělková byla tehdy velmi mladá a jejich věkový rozdíl vzbuzoval pozornost. Vztah ale vydržel a v roce 2000 se vzali. Mají dvě dcery, Taru a Ritu. Rapoš se o její práci v psychologii vyjadřoval s uznáním. „Rozhodla se, že bude pomáhat dětem, ale i dospělým dostat se z traumat. Používá speciální metodu, jejíž součástí je hypnóza, dělá to jen pár lidí v Evropě,“ říkal.
Eva Vejmělková se filmu úplně nevyhýbá. V posledních letech se objevila například ve snímku
Ženská pomsta, její hlavní pozornost však zůstává jinde. Z někdejší filmové Píšťalky se stala žena, která si vybrala práci mimo svět premiér a rozhovorů. A když dnes o své profesi mluví, pozornost obrací spíš k lidem, kterým pomáhá, než k vlastní někdejší popularitě.
Zdroje: redakce, centrum.cz, blesk.cz, zeny.iprima.cz