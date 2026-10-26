Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Kam zmizela Píšťalka z Básníků? Vejmělková se dala na psychologii, žije se známým režisérem

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V osmdesátých letech patřila Eva Vejmělková k herečkám, které si diváci rychle zapamatovali. Jako Píšťalka ve filmových Básnících učarovala Štěpánu Šafránkovi, později ale zamířila úplně jinam než za dalšími velkými rolemi.
Film enská pomsta mìl 9. 9. 2020 premiéru v praském kinì Lucerna.

Film enská pomsta mìl 9. 9. 2020 premiéru v praském kinì Lucerna.

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 07:04

Reklama
Další články z influgranti.cz
Co byste měli stihnout do konce roku 2026 podle znamení? Raci si vyříkají minulost, Váhy se rozhodnou v důležité věci
Co byste měli stihnout do konce roku 2026 podle znamení? Raci si vyříkají minulost, Váhy se rozhodnou v důležité věci
Tomas Sean Pšenička má slavného bratra. David Gránský ho napůl vychovával, pak ho přivedl k herectví
Tomas Sean Pšenička má slavného bratra. David Gránský ho napůl vychovával, pak ho přivedl k herectví

Dělí je dvanáct let a každý má jiného otce. Tomas Sean Pšenička (22) ale Davida Gránského (34) jako...

Kde se vzala Luciana Tomášová ze StarDance? Znáte ji z Adikts, má i vlastní kapelu
Kde se vzala Luciana Tomášová ze StarDance? Znáte ji z Adikts, má i vlastní kapelu

Luciana Tomášová (29) před StarDance hrála v Adikts i Ratolestech, zpívala s vlastní kapelou a nastoupila...

Týdenní horoskop od 26. října do 1. listopadu 2026: Býci si nastaví hranice, Váhy překvapí nečekané setkání
Týdenní horoskop od 26. října do 1. listopadu 2026: Býci si nastaví hranice, Váhy překvapí nečekané setkání

Poslední říjnový týden přinese příležitost vyjasnit si vztahy i dotáhnout resty. Někdo najde odvahu říct si...

Seriál Ulice: Tajemství Františky se šíří po škole, kdo ji zradil? Michal má máslo na hlavě
Seriál Ulice: Tajemství Františky se šíří po škole, kdo ji zradil? Michal má máslo na hlavě

Františka se ocitne v nepříjemné situaci, když se její soukromí začne probírat mezi spolužáky. Michal se...

Tento článek byl publikován ze zdrojů influgranti.cz

Web se zaměřuje na dění kolem influencerů, sociálních sítí a moderní digitální kultury. Čtenáři zde najdou články o známých tvářích internetu, aktuálních trendech na TikToku, televizní zábavě i fenoménech, které formují online prostředí.Obsah propojuje svět sociálních sítí s lifestylem a...

Všechny články tohoto autora →
influgranti.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.