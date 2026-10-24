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Jumanji se vrací naposledy a obrací pravidla naruby. Džungle tentokrát vtrhne přímo do našeho světa

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Dennívýzva
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Tentokrát nikoho nevcucne do hry, hra naopak vtrhne k nám. Ve třetím díle obnovené série Jumanji musí Spencer s přáteli zkrotit chaos, který utekl z herní konzole do skutečného světa. Do českých kin film přinese distributor Falcon 25. prosince.
Jumanji se vrací naposledy a obrací pravidla naruby. Džungle tentokrát vtrhne přímo do našeho světa

Jumanji se vrací naposledy a obrací pravidla naruby. Džungle tentokrát vtrhne přímo do našeho světa

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 09:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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