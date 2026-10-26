Litr octa na příjezdové cestě zničí plevel za jediné odpoledne. Kdo ale přidá sůl na záhon, otráví si půdu na celou sezónu

Litr octa na příjezdové cestě zničí plevel za jediné odpoledne. Kdo ale přidá sůl na záhon, otráví si půdu na celou sezónuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Litr octa na příjezdové cestě zničí plevel za jediné odpoledne. Kdo ale přidá sůl na záhon, otráví si půdu na celou sezónuZdroj: JFVelasquez Floro / Creative Commons / CC BY-SA
Článek byl publikován 26.10.2026 07:34
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