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Drahá chemie není při odstraňování vodního kamene nutná. Spolehlivého pomocníka ukrývá téměř každá spíž

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Vodní kámen je nepřítelem každé domácnosti. Kromě drahých čisticích prostředků plných chemie můžete zkusit i domácí metody na jeho odstranění.
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Zdroj: Fotografie: Freepik
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 07:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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