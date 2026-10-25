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Na místě vraždy našel obraz svého rodného domu. Netflix chystá neobvyklou kriminálku plnou tajemství a zvratů

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I při sledování vyšetřování vraždy se dá pořádně zasmát. Netflix nám to názorně ukáže pomocí svého nového italského krimi Šerosvit (ChiaroScuro), v němž spojil svéráznou dvojici vyšetřovatelů a tajemství ukrytá ve světě umění. Čekají nás falešné obrazy, vraždy, nečekané zvraty a zajímavý hrdina, kte
Na místě vraždy našel obraz svého rodného domu. Netflix chystá neobvyklou kriminálku plnou tajemství a zvratů

Na místě vraždy našel obraz svého rodného domu. Netflix chystá neobvyklou kriminálku plnou tajemství a zvratů

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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