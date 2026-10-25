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Kvíz: Vyrostli jste na legendárních animácích? Poznejte postavy ze slavných seriálů

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Tentokrát máme něco pro opravdové nostalgiky. Vyrostli jste zejména v 80. a 90. letech a vaše dětství z velké části formovaly slavné pohádky od Disneyho či animované bandy Looney Tunes? Tak právě pro vás je určen náš dnešní kvíz, v němž se můžete přesvědčit o tom, jak dobře si klasické pohádky a animované legendy pamatujete.
Kvíz: Vyrostli jste na legendárních animácích? Poznejte postavy ze slavných seriálů

Kvíz: Vyrostli jste na legendárních animácích? Poznejte postavy ze slavných seriálů

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 25.10.2026 14:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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