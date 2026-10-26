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Stonehenge si koupil v dražbě jako soukromý majetek. Pak ho daroval celému národu

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V roce 1915 se na dražbě v anglickém Salisbury prodávala také jedna z nejslavnějších staveb pravěku. Stonehenge tehdy získal místní právník Cecil Chubb za 6 600 liber. O tři roky později ale učinil rozhodnutí, které zásadně ovlivnilo budoucnost památky. Proč vlastně bylo možné koupit tisíce let starý kamenný kruh?
Stonehenge si koupil v dražbě jako soukromý majetek. Pak ho daroval celému národu

Stonehenge si koupil v dražbě jako soukromý majetek. Pak ho daroval celému národu

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 08:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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