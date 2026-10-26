Pomáhal rodit děti a svatební oblek nosil až do smrti: Tajemství ze života Františka Filipovského

Pomáhal rodit děti a svatební oblek nosil až do smrti: Tajemství ze života Františka FilipovskéhoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
František Filipovský ztvárnil desítky rolíZdroj: csfd.cz / Photo © Česká televize
Článek byl publikován 26.10.2026 07:02
Od smrti milovaného manžela Patrika Hezuckého (†55) uplynul téměř rok a Nikola Hezucká (37) udělala...
Zpěvák a herec Vojtěch Dyk (41) patří mezi výrazné favority letošní řady StarDance. Přestože mu diváci věří...
Herec Jan Kanyza dnes slaví 79. narozeniny. Ještě nedávno přitom jeho blízcí prožívali chvíle plné strachu....
Zpěvačka Leona Machálková (59) dorazila na křest nového alba houslového virtuóza Jaroslava Svěceného. Její...
Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
- Kam zmizela Píšťalka z Básníků? Vejmělková se dala na psychologii, žije se známým režisérem
- Pohlreich přivezl kuchaři bez nohy dar za tisíce a dojal celý tým. Majitelé hospody ho krátce nato vyhodili, diváci zuří
- Huba nevymáchaná, přiznala Nela Slováková. Vtipem o rozvodech rozplakala zákaznici, která přišla o muže po 39 letech
- Jiřina Štěpničková se proslavila jako Viktorka z Babičky. Její soukromí ale poznamenal pohnutý osud