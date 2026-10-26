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Pomáhal rodit děti a svatební oblek nosil až do smrti: Tajemství ze života Františka Filipovského

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Hlas, který propůjčil legendárnímu komikovi Louisi de Funèsovi (†68), zná snad každý. Život Františka Filipovského (†86) byl ale plný překvapivých kapitol i mimo dabing. Jako mladík pomáhal při porodech, svatební oblek si podle vzpomínek oblékal ještě v šedesáti a až do vysokého věku zůstával aktivní. Zemřel v roce 1993, deset let po svém francouzském hereckém protějšku.
František Filipovský ztvárnil desítky rolí

František Filipovský ztvárnil desítky rolí

Zdroj: csfd.cz / Photo © Česká televize
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 07:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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