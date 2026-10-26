Týden v Ulici: Milostné dilema, uzavření do sebe a únik citlivých informací

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Týden v Ulici přináší další emotivní zvraty a složitá životní rozhodnutí. Dojde na složitá milostná dilemata, úniky citlivých informací na školních chodbách a drsný střet o záchranu krachující firmy. Složitá rodinná konverzace
Adriana se dlouho odhodlávala k náročnému kroku a po mnoha vnitřních bojích řekla v pátek dceři celou pravdu. Klárka se tak konečně dozvěděla tvrdou realitu o svém otci. Jenže Klárčina reakce na tuto nepříjemnou novinku ji vyděsila a zaskočila. Její dcera se zcela uzavřela do sebe a přestala komunikovat. Po návratu z Harasova se ani za ní nezastavila doma a hned zamířila do školy.
Adriana nyní vůbec netuší, jaké myšlenky se dceři honí hlavou a jak celou věc zpracovává. Nezbývá jí jiná možnost než se obrnit trpělivostí a počkat. Už večer na ni Klárka vyjede a označí ji za viníka ukončení kontaktu.
Křehké city a ztráta soukromí
Matouš neustále myslí na Žofku a nedokáže ji dostat z hlavy. Po svém nedávném rozchodu se ovšem necítí připravený na další vztah a vnímá silné obavy. Rozhodně jí nechce ublížit, jak se svěří Denisovi, nebo jí dávat plané naděje. Své probouzející se city drží pevně pod kontrolou a snaží se navenek chovat zdrženlivě. Žofce ale sympatický doktor rozhodně není lhostejný a vzájemné sympatie visí ve vzduchu. Pro ni má zase zajímavou radu Kristýna, čehož se Žofka chytne.
Rušno je také na chodbách gymnázia. Kaštan má s Michalem velmi přátelské vztahy, a právě díky tomuto poutu se dozví intimní informaci z Františčiny minulosti, kterou školník zaslechl v ředitelně. Podobné detaily zná čirou náhodou i Laura. Soukromá věc se záhy začne rychle šířit mezi ostatní spolužáky. Františka se k nepříjemné situaci postaví čelem. Nechce před pomluvami utíkat a rozhodne se událost vyřešit čistě po svém. Hledání hlavního viníka celou třídu teprve čeká.
Taktické bitvy a obchodní zklamání
Soňa Čechová se velmi aktivně angažuje v tajných jednáních za zády Mastného, i když ji Ája varovala, ať to raději nedělá. Snaží se přetáhnout na svou stranu vybrané členy hnutí Za lepší Křečovice a buduje novou síť kontaktů. Její dosavadní snahy velké ovoce nepřinášejí. Na Ájinu radu se proto ke krajnímu řešení a do rozehrané partie vstoupí Jirka Hložánek.
Petr Dvořák mezitím stále těžce vstřebává hořkou Filipovu zradu. Nyní musí oba muži odložit emoce stranou a řešit čistě praktické následky nezodpovědného podvodu. Společnou firmu přivedenou na pokraj definitivního krachu musí urychleně zrušit. Čeká je spravedlivé a vyrovnání všech zbývajících financí. Oklamaný muž stojí opět tváří v tvář svému bývalému partnerovi. Jenže jejich poslední setkání nedopadlo nejlépe. Podaří se Petrovi zachovat chladnou hlavu?
Seriál
sledujte každý všední den v podvečer na Nově a o den dříve na ONEPLAY. Ulice Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).