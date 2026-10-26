Měl zakázáno přiblížit se ke své ženě, přesto ji dokázal najít: Čtyři hodiny čekal poblíž domu a pak rozpoutal tragédii

Na sídlišti v soulské čtvrti Songpcha ještě vládla tma, když sousedy v neděli 11. října krátce před šestou ráno vytrhlo ze spánku volání o pomoc. Jeden z obyvatel podle korejské televize SBS slyšel, jak někdo křičí „Zachraňte mě!“, a když vyběhl ven, našel sousedy, kteří zraněné ženě poskytovali první pomoc jen s ručníkem v rukou. Další svědek zahlédl, jak někdo odvléká mladou ženu, která zoufale volala o pomoc.
Zraněnou byla žena kolem padesáti let. Záchranáři ji odvezli do nemocnice se zástavou srdce, tam ale zemřela. Mladou ženou, kterou útočník odvlekl do auta, byla její třiadvacetiletá dcera. Muž, kterého policie z útoku obviňuje, nebyl pro rodinu cizím člověkem. Jde o dceřina manžela.
Manželství, které se rozpadlo dřív, než stačilo začít
Šestadvacetiletý Kim Sung-woo si podle SBS mladou ženu vzal letos v únoru. Už v srpnu ale jejich vztah skončil na policii. Žena ohlásila, že ji manžel napadl, a pár mezitím u soudu řešil zrušení manželství. Podle deníku The Herald Business začalo vyšetřování ve chvíli, kdy Kim sám požádal policisty, aby mu pomohli manželku najít. Ona je tehdy prosila, aby mu neprozrazovali, kde se zdržuje.
Případ domácího násilí dostal nejvyšší prioritu. Dne 2. září žena dostala chytré hodinky, kterými mohla v případě nebezpečí přivolat pomoc, a policie ji zařadila mezi oběti s nejvyšším rizikem opakovaného útoku. Dočasná ochranná opatření muži zakazovala přiblížit se k jejímu bydlišti na méně než sto metrů a kontaktovat ji telefonem či přes internet.
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Jenže 30. září tato opatření vypršela. Policie sice požádala o nová, soud o nich ale do osudné neděle nestihl rozhodnout. Samotného Kima přitom policisté nemohli dlouho zastihnout. Začátkem září ho podle The Herald Business nenašli ani s povolením k domovní prohlídce a do práce, kde působil jako pomocník ve veřejné službě, několik dní nechodil. K výslechu, na který byl předvolaný na sobotu 10. října, se nedostavil a policie mu určila nový termín na úterý.
Dlouhé hodiny čekání ve tmě
K úternímu výslechu už nedošlo. Podle listu Seoul Economic Daily přišel Kim k domu rodičů své ženy s nožem a v jeho blízkosti čekal zhruba čtyři hodiny. Kolem 5:38 ráno pak podle policie napadl tchyni a manželku násilím odvezl autem. Právě dlouhé čekání vede vyšetřovatele k podezření, že čin plánoval předem. Prověřují také, zda nešlo o pomstu, a pozůstalí jsou přesvědčení, že ano: Kim se podle nich mstil za to, že jeho žena nahlásila domácí násilí a podala žalobu na zrušení manželství.
Sám Kim podle deníku Korea JoongAng Daily, který vycházel ze zpráv agentury Yonhap, zabití tchyně přiznal, odmítá ale, že by ho plánoval. Vyšetřovatelům údajně řekl, že k němu došlo ve chvíli, kdy se snažil manželku přimět, aby si to rozmyslela.
Útěk na druhý konec země skončil v horách
Po útoku ujel i s manželkou. Korejská policie ze Soulu spolupracovala s kolegy z provincie Kangwon na severovýchodě země a kolem půl jedenácté dopoledne, zhruba pět hodin po útoku, našla jeho auto i jeho ženu na hoře v okrese Jangjang. Mladá žena utrpěla jen lehká zranění. Samotného Kima zadrželi policisté v okolí ve 12:35, přestože s tímto krajem podle The Herald Business neměl žádnou známou vazbu.
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Večer ho přivezli na policejní stanici v Songpcha. Na otázky novinářů neodpověděl, jen prohlásil, že „všechno řekne během vyšetřování“. Soud 13. října rozhodl o jeho vazbě.
Tvář, kterou policie ukázala celé zemi
V Jižní Koreji policie jména a tváře podezřelých zveřejňuje jen u zvlášť závažných činů. Tentokrát se k tomu odhodlala. Komise podle deníku The Korea Herald v pondělí 19. října schválila zveřejnění Kimova jména, věku i fotografií, které zůstanou na webu soulské policie do 17. listopadu. Rozhodnutí zdůvodnila „brutalitou činu“ a potřebou předejít dalším trestným činům.
V úterý 20. října má policie případ předat státnímu zastupitelství pro východní Soul. Kim čelí obvinění z vraždy příbuzného v přímé linii, kam korejské právo řadí i rodiče manželky, a z kvalifikovaného omezování osobní svobody. Dokud o vině nerozhodne soud, platí za obviněného.
Otázky, na které musí odpovědět i úřady
Případ v Koreji vyvolal debatu o tom, proč ochrana selhala právě ve chvíli, kdy ji mladá žena potřebovala nejvíc. Podle The Korea Herald znovu otevřel otázku mezer v ochraně obětí domácího násilí a televize SBS připomíná, že policie tragédii nezabránila, přestože měla žena přiznaný nejvyšší stupeň ochrany.
Soulský případ ukazuje, jak křehké takové lhůty mohou být. Stačí pár dní, kdy jedno opatření skončí a druhé ještě nezačalo platit, a z formality se stane otázka života. Matka, která dceři otevřela dveře svého domova, za tu mezeru zaplatila nejvyšší cenu.
Zdroje: SBS, The Herald Business, Korea JoongAng Daily, The Korea Herald, Seoul Economic Daily