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Měl zakázáno přiblížit se ke své ženě, přesto ji dokázal najít: Čtyři hodiny čekal poblíž domu a pak rozpoutal tragédii

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Dennívýzva
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Mladá žena se po měsících strachu uchýlila k rodičům a policie ji zařadila mezi oběti s nejvyšším rizikem opakovaného útoku. Ochrana, na kterou celá rodina spoléhala, ale měla trhlinu, která se jedné říjnové neděle ukázala jako osudná.
Měl zakázáno přiblížit se ke své ženě, přesto ji dokázal najít: Čtyři hodiny čekal poblíž domu a pak rozpoutal tragédii

Měl zakázáno přiblížit se ke své ženě, přesto ji dokázal najít: Čtyři hodiny čekal poblíž domu a pak rozpoutal tragédii

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 26.10.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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