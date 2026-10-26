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Dýně není jen polévka. 6 způsobů, jak ji využít, když už máš oranžového krému po krk

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Dýňová sezona má jednu nevýhodu: po třetím hrnci krémové polévky začneš mít pocit, že tahle zelenina nic jiného neumí. Umí. Zvládne lasagne, těstoviny, hummus, pečený hlavní chod i náplň, která se v troubě promění v něco mnohem zajímavějšího než další oranžový krém.
Dýně není jen polévka. 6 způsobů, jak ji využít, když už máš oranžového krému po krk

Dýně není jen polévka. 6 způsobů, jak ji využít, když už máš oranžového krému po krk

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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