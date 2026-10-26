Dýně není jen polévka. 6 způsobů, jak ji využít, když už máš oranžového krému po krk

Dýně zvládne mnohem víc než mixér
Podzim bez dýně by byl trochu podezřelý, ale podzim postavený výhradně na dýňové polévce začne být podezřelý ještě rychleji. Dobrá zpráva je, že dýně má jednu mimořádně praktickou vlastnost: její chuť není tak dominantní, aby se musela držet jediného receptu. Umí být sladká, kořeněná, krémová i pečená do téměř oříškové chuti. A některé druhy, například hokkaido, navíc nemusíš ani loupat.
1. Dýňové lasagne, které nejsou kompromisem
Pečenou dýni rozmačkej nebo rozmixuj jen nahrubo a použij ji jako jednu z vrstev lasagní. Funguje se šalvějí, špenátem, ricottou, sýrem i trochou pancetty. Serious Eats letos na podzim vytahuje dýňové lasagne s hnědým máslem, šalvějí, mangoldem a fontinou – přesně ten typ jídla, ve kterém dýně nepůsobí jako zdravá náhražka, ale jako plnohodnotná podzimní surovina.
2. Těstoviny s dýňovou omáčkou
Dýňové pyré může fungovat podobně jako rajčatový základ, jen potřebuje kontrast. Česnek, chilli, parmazán, šalvěj, citron nebo trochu kyselosti z vína zabrání tomu, aby omáčka byla plochá a nasládlá. Dobře fungují rigatoni, penne nebo jiné tvary, které krémovou omáčku skutečně zachytí. Pokud používáš konzervované pyré, zkontroluj, že jde o čistou dýni a ne slazenou náplň do koláče.
3. Pečená dýně jako hlavní jídlo
Menší dýni můžeš rozpůlit, vydlabat a upéct jako jedlou misku. Naplň ji směsí hub, čočky nebo rýže, přidej bylinky, trochu sýra a něco křupavého – ořechy nebo semínka. Dýně pak není příloha, ale samotný základ jídla. U větších kusů fungují pečené klínky s fetou, jogurtovým dipem nebo tahini.
4. Dýňové rizoto bez oranžové kaše
Nejlepší dýňové rizoto nemusí mít pyré vmíchané do každého zrnka. Část dýně upeč zvlášť na kostky, aby dostala karamelizované hrany, a přidej ji až ke konci. Rizoto zůstane krémové díky škrobu z rýže, zatímco dýně si zachová vlastní strukturu. Šalvěj, tymián, parmazán nebo kozí sýr tomu sluší mnohem víc než další půl litru smetany.
5. Dýňový hummus
Klasický hummus snese část pečené dýně překvapivě dobře. Cizrna, tahini, citron, česnek a římský kmín zůstanou základem, dýně přidá jemnost a sladkost. Nepřeháněj její množství, jinak se z dipu stane dětská přesnídávka pro Halloween. Navrch dej olivový olej, chilli nebo pečená semínka.
6. A semínka nevyhazuj
Semínka z dýně nebo jiné zimní tykve opláchni, dobře osuš, promíchej s trochou oleje a soli a upeč dokřupava. Serious Eats připomíná, že stejně můžeš využít semínka z máslové, kabocha nebo žaludové dýně. Koření může být úplně jednoduché, nebo zkus uzenou papriku, chilli s limetovou kůrou či hnědé máslo se šalvějí. Najednou máš křupavou věc na salát, těstoviny i jen tak k filmu.
Jedna praktická poznámka na konec
Obří vyřezávací dýně není automaticky nejlepší dýně na vaření. Bývá vodnatější a vláknitější. Na jídlo se lépe hodí menší, chuťově koncentrovanější odrůdy. Takže jestli na tebe z kuchyňské linky kouká hokkaido, nemusíš ho dnes večer znovu utopit v hrnci. Klidně mu dej lasagne.
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Zdroje: Serious Eats – 9 Savory Pumpkin Recipes So Good, You'll Forget About Pie [1], Serious Eats – October 2026 Editor Recommendations [2], Good Food – Pumpkin recipes [3].