Chytrý zámek místo obyčejné vložky? WELOCK U71 ukázal, že to nemusí být složité

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Chytré domácnosti mám rád, ale rozhodně nepatřím mezi lidi, kteří potřebují mít všechno připojené k internetu. Technologie by podle mě měly především usnadňovat život. Když se vracím z lesa s usárnou na zádech a rukama plnýma vybavení, hledání klíčů někde po kapsách mě opravdu nebaví. Právě proto mě zaujal chytrý zámek
WELOCK U71, který dokáže nahradit běžnou cylindrovou vložku ve dveřích.
Na první pohled působí poměrně robustně. Vnější část tvoří otočná hlavice s numerickou klávesnicí a snímačem otisků prstů. Nejde přitom o zařízení, které by samo motoricky otevíralo dveře. Po ověření uživatele umožní otočit vnější hlavicí a mechanicky odemknout. Základní princip je tedy jednoduchý a nevyžaduje žádné složité úpravy dveří.
Výrobce uvádí šest možností odemykání. Vedle otisku prstu a číselného PINu lze využít RFID kartu, Bluetooth, aplikaci WELOCK nebo klasický mechanický klíč. Bluetooth a aplikace spolu samozřejmě úzce souvisejí, takže v praxi nejde o šest zcela nezávislých technologií. Výběr je ale dostatečně široký.
Nastavení je jednodušší, než jsem očekával
Největší obavy jsem měl paradoxně ze samotného nastavování. U některých chytrých zařízení stráví člověk dlouhé minuty registrací účtu, párováním a hledáním správné položky v aplikaci.
WELOCK U71 mě v tomto ohledu příjemně překvapil.
Základní konfiguraci lze provést přímo prostřednictvím numerické klávesnice. Nejprve je potřeba nastavit vlastní administrátorský PIN, kterým se následně vstupuje do nabídky pro správu uživatelů. Potom už lze registrovat otisky prstů nebo přidávat další přístupové kódy. Jakmile jsem pochopil ovládání, celý postup mi připadal poměrně intuitivní.
Čtečka otisků při prvním testování reagovala dobře. Přiložil jsem prst a zámek umožnil odemknutí bez nutnosti vytahovat telefon nebo zadávat heslo. Právě tento způsob bych osobně používal nejčastěji.
Podle technických údajů dokáže U71 uložit až 100 otisků prstů a 200 PINů. Taková kapacita bohatě postačuje pro běžnou domácnost, ale využití vidím také v menší firmě, kanceláři nebo provozovně. Každý uživatel může mít vlastní přístup, takže není nutné všem sdělovat stejné heslo.
Praktické jsou rovněž RFID karty. Hodí se například pro děti nebo někoho, kdo nechce používat otisky prstů. Nevýhodou je pouze skutečnost, že kartu musíte nosit stejně jako klasický klíč.
Příjemně mě překvapilo také napájení. Zámek využívá tři obyčejné mikrotužkové baterie AAA. Žádná kabeláž, přívod elektřiny ani speciální akumulátor. Výrobce deklaruje výdrž přibližně 10 až 12 měsíců, skutečná životnost však bude záviset na intenzitě používání, teplotě a kvalitě baterií. Tento údaj proto zatím nemohu potvrdit vlastní zkušeností.
Na nízký stav baterií zámek upozorní. A pokud upozornění přehlédnete? Pořád můžete sáhnout po mechanickém klíči. Právě tuto pojistku považuji za jednu z největších předností celého zařízení. Náhradní klíč je ovšem potřeba bezpečně uschovat mimo zamčený objekt.
Hodí se i na chalupu? Rozhodují také dveře a počasí
WELOCK U71 podle výrobce podporuje kompatibilní dveře s evropskou cylindrovou vložkou a tloušťkou od 60 do 90 milimetrů. Instalace nemá vyžadovat vrtání ani přívod elektřiny. Vnější hlavici lze navíc demontovat, což usnadňuje zasunutí vložky do dveří.
Zatím jsem ale prověřil především nastavení a samotné funkce. Kompletní montáž si nechávám do samostatného videa, kde chci ukázat skutečný postup bez přikrášlování. Teprve potom bude možné posoudit také náročnost instalace.
Zajímavé jsou deklarované provozní parametry. Vnější část má krytí IP65, tedy ochranu proti prachu a tryskající vodě. Výrobce uvádí provozní teploty od -25 do 60 °C. Zámek by tak měl zvládat i zimní podmínky, například u horské chalupy. Přesto WELOCK doporučuje umístění pod stříškou, aby nebyl dlouhodobě vystaven přímému dešti.
Co se týká konstrukce, zámek na mě působí bytelně. Je poměrně masivní a při manipulaci budí dobrý dojem. Samotná hmotnost ale samozřejmě není důkazem odolnosti proti vloupání. Bez odpovídajících bezpečnostních zkoušek bych ho rozhodně neoznačoval za bezpečnější než kvalitní certifikovanou mechanickou vložku.
Nechybí ani aplikace WELOCK, která prostřednictvím Bluetooth umožňuje správu podporovaných funkcí a zobrazení historie přístupů. Pro vzdálené ovládání přes internet je potřeba dokoupit bránu WiFiBox3. Ta umožňuje také podporované propojení s Amazon Alexou nebo Home Assistantem.
Jedno omezení by měli znát zejména majitelé apartmánů a penzionů. WELOCK U71 nepodporuje časově omezené PINy, které by automaticky přestaly platit například po skončení pobytu hosta. Přístupové údaje lze spravovat, ale pro časté střídání návštěvníků mohou být praktičtější jiné modely.
Po prvním testování na mě WELOCK U71 udělal dobrý dojem. Oceňuji především jednoduché nastavení, několik možností odemykání, běžné baterie AAA a mechanický klíč pro případ problémů s elektronikou. Líbí se mi také to, že k základnímu používání nepotřebuji telefon ani internet.
Na definitivní hodnocení spolehlivosti je ovšem ještě brzy. Zajímá mě hlavně chování čtečky v mrazu, při mokrých rukou a výdrž baterií v každodenním provozu. Právě tomu se budu věnovat po instalaci do dveří.
Zatím mám ale jasno v jednom. Pokud má chytrá technologie skutečně smysl, poznáte to podle toho, že ji nemusíte neustále řešit. A možnost přijít domů, přiložit prst a otevřít bez hledání klíčů se mi rozhodně zamlouvá.
Zdroj: uživatelské hodnocení, https://www.welock.com/products/u71-fingerprint-door-lock-with-key