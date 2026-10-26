Marika Procházková z Ulice zhubla více než 30 kilo a vypadá skvěle: Herečka prozradila, jak to dokázala

Marika Procházková během pandemie výrazně změnila svou postavu. Podařilo se jí zhubnout téměř 30 kilogramů, aniž by držela drastickou dietu. Prozradila drobné změny, které zapříčinily, že váha letěla dolů.
Marika Procházková během pandemie výrazně změnila svou postavu. Za dva roky shodila téměř 30 kilogramů, aniž by se pustila do přísné diety nebo si stanovila konkrétní váhový cíl. Na In-Lifestyle nás zaujalo, že větší roli než drastická omezení u ní sehrály každodenní návyky, pravidelnější režim a pohyb, který jí vyhovuje.
Kila šla dolů, když zpomalila
Herečka, kterou si diváci pamatují mimo jiné jako doktorku Vali ze seriálu Modrý kód, měla během pandemie více času na sebe. Zavřená divadla a omezené natáčení jí umožnily dohnat spánek, častěji si vařit a jíst pravidelněji. K tomu přidala chůzi a postupně se začala měnit i její váha. V rozhovoru pro
Aha! popsala, že téměř třicet kilogramů shodila právě v tomto období. Nebyl to přitom výsledek předem naplánované proměny. Spíš se změnil její běžný den a s ním i způsob, jakým jedla a trávila volný čas.
Upravila také jídelníček. Některé potraviny jí totiž prý způsobovaly nepříjemné pocity. Omezila proto bílou mouku i maso a začala více sledovat, po kterých jídlech se cítí lépe. Neznamená to, že stejné změny musí vyhovovat každému. Její zkušenost ukazuje především to, že při úpravě jídelníčku může být důležité vnímat vlastní potřeby a hledat režim, který se dá dlouhodobě dodržovat.
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Procházková se nespoléhá na náročné tréninky v tělocvičně. Přednost dává pohybu venku, ráda jezdí na kole, chodí na procházky a plave. V rozhovoru pro
Super.cz také připomněla, že se v minulosti věnovala stepu a během studií si vyzkoušela šerm. Foto: NextFoto, Marika Procházková na křtu kalendáře Proměny 2023
Pravidelný pohyb, dostatek spánku a udržitelný způsob stravování patří podle zdravotnického webu
Healthline mezi návyky, které mohou při hubnutí pomoci. Odborníci zároveň upozorňují, že dlouhodobě bývá důležitější režim, který člověk dokáže dodržovat, než krátkodobá dieta s rychlým výsledkem. Samotné hubnutí navíc ovlivňuje řada faktorů a stejný postup nemusí fungovat u všech. Herectví vyměnila za vyváženější pracovní režim
Změny se netýkaly jen soukromí Mariky Procházkové. V minulosti odešla ze seriálu Modrý kód, kde hrála lékařku Vali. Důvodem bylo mimo jiné psychicky náročné prostředí nemocnice, které si po natáčení přenášela i domů. Situaci jí komplikovala také nemoc babičky, se kterou trávila čas v opravdové nemocnici.
Po pandemii proto nechtěla automaticky naskočit do dalšího dlouhodobého seriálu. Ráda by si vybírala projekty tak, aby vedle natáčení měla prostor i na divadlo. Zmiňovala zájem o film, kratší seriál nebo dobový snímek. Na divadelních prknech ji diváci mohou vídat i dnes. Dne 15. října se zúčastnila slavnostní premiéry hudební komedie Dáma na kolejích v pražském Divadle Na Fidlovačce. Její proměna tak neznamenala odchod z hereckého světa, ale spíš hledání rovnováhy mezi prací a osobním životem.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Marika Procházková z Ulice zhubla více než 30 kilo a vypadá skvěle: Stačily jí přitom jen drobné změny byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.