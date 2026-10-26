„Mysleli jsme, že byl táta celý život bez peněz,“ říká čtenářka. Po jeho smrti našli obálku, která jim vyrazila dech

Celý život působil jako obyčejný a velmi skromný člověk. Rodina si myslela, že musí hlídat každou korunu. Až po jeho smrti vyšlo najevo, že si celé roky odkládal peníze.
Do naší redakce In-Lifestyle přišel e-mail se zajímavým příběhem jedné z našich čtenářek, která si nepřála zveřejnit jméno. Chtěla se jen podělit o nečekaný čin svého otce, který celý život něco skrýval. Naštěstí to ale nebylo žádné tragické ani nepříjemné tajemství. Spíš naopak.
Otec, který toho moc nepotřeboval
Nikdy jsme si nemysleli, že by náš taťka mohl mít našetřené větší peníze. Vždycky to spíš vypadalo, že tak tak vychází. Byl to přesně ten člověk, který si dvakrát rozmyslí, jestli si koupí nové boty, než aby vyhodil ty staré. Když se mu rozbil telefon, několik měsíců používal náhradní, protože prý „ten starý ještě nějak poslouží“. V bytě měl nábytek, který pamatoval naše dětství, a když jsme mu chtěli k narozeninám koupit něco dražšího, většinou nás zarazil.
„Nechte si to pro sebe,“ říkával. Brala jsem to jako typickou tátovu vlastnost. Nikdy mě nenapadlo, že za jeho skromností může být něco víc.
Po smrti maminky se ještě víc uzavřel do sebe. Bydlel sám v malém bytě na okraji města a svůj život si zařídil jednoduše. Ráno chodil na krátké procházky, nakupoval hlavně ve slevách a večery trávil u rádia nebo u televize. S bratrem jsme ho pravidelně navštěvovali, on trochu víc než já, protože bydlel blíž, ale o penězích s námi nikdy nemluvil. Věděli jsme jen, že má důchod a něco málo si přivydělává opravami drobných věcí sousedům a známým. Když jsme se ho ptali, jestli něco nepotřebuje, vždycky odpověděl stejně:
„Mám všechno.“
„Tchyně mě a manžela málem rozeštvala,“ říká paní Ilona. Dnes ji prosí o střechu nad hlavou Nešlo o skromnost z nouze
Několik měsíců před svou smrtí začal dělat podivnou věc. Občas nám zavolal a chtěl vědět, jak se daří našim dětem. Zajímal se hlavně o školu a o to, co bychom jim jednou chtěli dopřát. Jednou se mě dokonce zeptal, jestli bych si dokázala představit, že by dcera studovala v zahraničí. Smála jsem se a řekla mu, že na něco takového bychom nikdy neměli peníze. Na to mi řekl:
„Nemusíš rozhodovat o budoucnosti podle toho, co máš dneska v peněžence.“ Přišlo mi to jako nesmysl, ale víc jsem to neřešila.
Po jeho odchodu jsme samozřejmě museli vyřídit všechny praktické záležitosti. Nechal po sobě jen pár věcí, takže dát dohromady jeho byt netrvalo dlouho. Při uklízení v ložnici jsem ale narazila na krabici s různými dokumenty, výpisy z účtu a jednou tlustší obálkou. V té bylo několik dalších obálek, potvrzení a jeden seznam ručně napsaný tátovým písmem. Na seznamu byla jména lidí, které jsme znali. U každého bylo číslo a krátká poznámka. Nejdřív jsme vůbec nechápali, co to znamená.
Co měl, to chtěl dát své rodině
Pak se ale ukázalo, že si během let pravidelně odkládal část peněz, které nepotřeboval. Necpal peníze do drahých věcí, nekupoval si lepší auto ani necestoval. Peníze posílal na účet, který měl jediný účel: jednou je použít pro rodinu. A nebyla to částka, kterou bychom čekali od člověka, jehož jsme celý život považovali za obyčejného řemeslníka a pak důchodce. Taťka měl naspořeno tolik, že by mohl poslední roky života prožít mnohem pohodlněji. Jenže on to nikdy neudělal.
Foto: Pixabay
Teprve pak jsme pochopili i ten seznam. Byla na něm jména našich dětí, ale třeba i jeho mladší spolupracovník, se kterým si dřív byli hodně blízcí. U dětí tam stálo „škola“, u druhého „řidičák“, u dalšího „první bydlení“. Taťka si zkrátka nešetřil na vlastní pohodlí. Odkládal peníze na chvíle, o kterých věděl, že jednou přijdou. Asi nám je nechtěl dát za života, protože nechtěl, abychom se na něj dívali nějak jinak, nebo možná nechtěl, abychom se o peníze hádali, to nevím.
Nejvíc nás ale dostala poslední věta, kterou měl napsanou na konci seznamu:
„Když vám něco zůstane po mně, neberte to jako dědictví. Berte to jako náskok.“ Dlouho jsme nad těmi slovy seděli. Taťka, kterého jsme celý život považovali za člověka, který si musí každou korunu hlídat, nám ve skutečnosti mohl dopřát mnohem víc. Jen se rozhodl, že peníze nebudou tím, podle čeho si ho budeme pamatovat. A myslím, že se mu to podařilo. Já ani brácha dneska taky neutrácíme za zbytečnosti. A k životu toho taky nepotřebujeme moc.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz na základě emailu od čtenářky
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„Mysleli jsme, že byl táta celý život chudý,“ říká čtenářka. Po jeho smrti našli tlustou obálku byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.