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„Mysleli jsme, že byl táta celý život bez peněz,“ říká čtenářka. Po jeho smrti našli obálku, která jim vyrazila dech

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Dennívýzva
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Celý život působil jako obyčejný a velmi skromný člověk. Rodina si myslela, že musí hlídat každou korunu. Až po jeho smrti vyšlo najevo, že si celé roky odkládal peníze.
Fotografie starého muže

Fotografie starého muže

Zdroj: Foto: Magnific, starý muž, ilustrační foto
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 26.10.2026 07:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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