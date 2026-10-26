Tento týden v Prostřeno: Jak vaří GenZ? Maso vařené v myčce na nádobí a zklamaný hostitel přitvrdí v kritice

Tento týden v Prostřeno! ovládnou kuchyni velmi mladí soutěžící z takzvané Generace Z. V pěti premiérových dílech se postupně představí milovník adrenalinu, netradiční student, vytížená zdravotní sestra a dvě nadšené kuchařky. Diváci uvidí nejen vaření v plavkách a přípravu masa přímo v myčce na nádobí, ale také neformální přístup k servírování.
V pondělí se griluje u vody
Týden zahájí student medicíny a zapálený sportovec Kristian. Pozitivně naladěný kajakář, lyžař a surfař pojme svůj hostitelský den netradičně a hosty pozve na večeři přímo k vodě. Do menu navíc přidá poznámku, aby si všichni vzali plavky.
Kristian se rozhodne zariskovat s volbou hlavního chodu a vsadí na grilovanou chobotnici s bramborami a mangovým salátem, kterou často připravuje doma. Jako předkrm nabídne grilovaný sýr halloumi na rukole a andaluské ledové gazpacho. Sladkou tečkou večera se stane babiččina roláda.
V úterý se maso uvaří v myčce
Druhý večer si vezme na starost student Albert, který se ve volném čase věnuje lezení a videohrám. V medailonku prozradí, že momentálně žije sám jen s plyšovým medvědem. Do soutěže se přihlásil nejen s touhou po výhře, ale také se záměrem zapsat se do legendárního pořadu. Celý jeho večer se ponese v duchu motta „Předstírej, dokud to neuděláš“.
Albert se rozhodne pro zcela ojedinělý experiment. Hovězí steak zavakuuje a místo do běžné vodní lázně sous-vide ho vloží uvařit do myčky na nádobí. Neobvyklý postup se ale nevyplatí, hosté zhodnotí maso jako vysušené a zklame je i tvrdá hruška v dezertu. Navíc jim bude vadit dlouhé čekání.
Ve středu se hostitelka ani nepřevlékne
Polovina týdne bude patřit zdravotní sestře Anetě, která pracuje na plastické a ortopedické klinice. Empatická milovnice běhu, pilates a koček si k samotnému vaření pozve na pomoc kamaráda, který si už účastí v pořadu před lety prošel.
Její moderní menu nabídne letní závitky s krevetami, květákový krém, kuře na paprice s domácími špeclemi a panna cottu s ovocem. Příprava čtyř chodů dá Anetě tolik zabrat, že se ke společnému stolu ani nestihne převléknout. Náladu u stolu zkomplikuje Albert, který po svém nevydařeném večeru výrazně přitvrdí v kritice.
Ve čtvrtek dorazí kocovina a DJ set
Nejstarší účastnicí týdne se stane dvaatřicetiletá manažerka Tereza, která si nechává říkat Réza. Extrovertní introvertka žije se spolubydlící a se psem a volný čas tráví na kole, tancem nebo plaváním. Až ve svůj hostitelský den navíc ostatním prozradí, že trpí histaminovou intolerancí.
Tereza vsadí na mix předkrmů v tapas stylu a pečená kuřecí stehna s krémovou česnekovou omáčkou. Zábava se ponese v divokém rytmu, Tereza se totiž ve volném čase věnuje DJingu a z obýváku vytvoří hudební klub. Atmosféru večera ovlivní středeční hostitelka Aneta, která dorazí unavená a s lehkou kocovinou z předchozího dne.
V pátek se bude podávat sushi
Páteční finále uspořádá studentka Tereza, která svou účast bere především jako výstup z komfortní zóny a příležitost pro nové zkušenosti. O sobě tvrdí, že je přátelská, veselá a nekonfliktní. Jako poslední chod týdne připraví plněnou focacciu, dýňový krém, sushi a dortík s mascarpone krémem. Pátý večer ukáže, komu nakonec přinese mladistvý přístup k vaření vysněnou výhru.
Prostřeno! sledujte každý všední den v podvečer na Primě a s předstihem na prima+.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (fresh.iprima).