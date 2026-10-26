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Tento týden v Prostřeno: Jak vaří GenZ? Maso vařené v myčce na nádobí a zklamaný hostitel přitvrdí v kritice

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Tento týden v Prostřeno! představí mladou generaci kuchařů. Albert překvapí hosty steakem připraveným v myčce a Kristian uspořádá večeři přímo v plavkách.
Prostřeno

Prostřeno

Zdroj: FOTO:Distr. FTV Prima
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 07:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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