43,6 milionu zhlédnutí a Netflix přidává rovnou dvě další řady. Kvůli rodinné kontroverzi ale oblíbený seriál mění obsazení

Netflix ve své
tiskové zprávě oznámil, že natáčí 2. a 3. řadu jihokorejského lékařského dramatu Hrdinové z úrazovky. Do hlavní role se vrací Ju Ji-hoon a s ním i většina týmu, který si diváci oblíbili. Režii a scénář má znovu na starosti Lee Do-yun.
Objednat dvě řady najednou si Netflix troufá jen u jistých sázek. Hrdinové z úrazovky podle webu
What's on Netflix nasbírali od premiéry 43,6 milionu zhlédnutí a v globálním TOP 10 vydrželi pět týdnů. Stejný web ale připomíná, že na oficiální potvrzení čekali fanoušci nezvykle dlouho.
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Úspěch přitom nebyl samozřejmý. Seriál vychází z webtoonu Trauma Center: Golden Hour a
k-dramata z nemocničního prostředí se na Netflixu objevují poměrně často. Tohle se ale od ostatních liší tempem, které připomíná spíš akční film než klasický seriál o doktorech. Foto: Han Se-jun/Netflix © 2025 O čem jsou Hrdinové z úrazovky?
Ju Ji-hoon hraje chirurga Baek Kang-hyuka, který přichází do Univerzitní nemocnice Hankuk, aby postavil na nohy zanedbané traumacentrum. Je geniální, rychlý a pro záchranu pacienta je ochotný porušit skoro každé pravidlo. Narazí tím na vedení nemocnice i na kolegy, kteří o změny nestojí.
Podle oficiálního popisu Netflixu čekají tým v nových řadách ještě zoufalejší případy a větší krize. Kang-hyuk se navíc pokusí vybudovat systém traumapéče, který by zachraňoval životy i bez jeho neustálé přítomnosti na sále.
Čeští diváci dávají seriálu
Hrdinové z úrazovky na Kinoboxu 76 %. Ju Ji-hoona přitom mnozí znají z hororového seriálu Království zombie, který má na stejném webu ještě o něco lepších 78 %. Foto: Han Se-jun/Netflix © 2025 Kdo se vrací a kdo bude chybět?
Vedle Ju Ji-hoona se vrací Choo Young-woo jako Yang Jae-won, Kang-hyukův první učeň. Zpátky je i Yoon Kyung-ho, jehož Han Yu-rim se z bývalého odpůrce stal vedoucím plánování nemocnice a Kang-hyukovým spojencem. Do role anesteziologa Park Gyeong-wona se vrací Jeong Jae-kwang.
Herci mezitím nezaháleli. Choo Young-woo si podle webu What's on Netflix střihl hlavní roli v akčním seriálu Netflixu Mercy for None a Ju Ji-hoona čeká krimi thriller Buy King, který má vyjít v roce 2027. Na úrazovku se ale oba vracejí, a to hned na dvě řady.
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Změna čeká zdravotní sestru Cheon Jang-mi. Herečka Ha Young, která ji hrála v první řadě, ze seriálu odešla. Podle agentury Yonhap, jejíž zprávu převzal deník
Korea JoongAng Daily, za odchodem stojí rodinná kontroverze kvůli údajné kolaboraci jejího pradědečka s japonskou okupační správou.
Roli po ní převzala Jeong Ye-in, členka dívčí skupiny Lovelyz, která na k-popové scéně debutovala v roce 2014. Netflix ve zprávě zdůrazňuje, že místo získala po náročném konkurzu. Fanoušci si tak budou muset zvyknout na novou tvář v jedné z nejoblíbenějších postav seriálu.
Foto: Han Se-jun/Netflix © 2025 Kdy budou nové řady na Netflixu?
Natáčení obou řad má podle deníku Korea JoongAng Daily začít právě v říjnu. Netflix potvrzuje, že za kamerou znovu stojí Lee Do-yun a seriál vzniká ve studiích Studio N a Mays Entertainment.
Datum premiéry 2. řady Hrdinů z úrazovky Netflix zatím neoznámil. Kdo ještě první řadu neviděl, má tak dost času dohnat osm dílů, u kterých se na pohotovosti prakticky nevydechne. Zdroje: Netflix, What's on Netflix, Korea JoongAng Daily, Yonhap, Kinobox