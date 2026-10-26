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Správné chválení. Proč je důležité?

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Umět vyslovit správnou pochvalu ve správné situaci je věda. Příliš časté a přehnané chválení totiž může vyznít pokrytecky a vypočítavě. Nedokázat říct pochvalu nikdy je taky špatné. A tak se v tom většina lidí pořádně plácá.
Správné chválení. Proč je důležité?

Správné chválení. Proč je důležité?

Zdroj: 4ee078a473b041ef45a52f313063e9bf/15401.jpeg
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 26.10.2026 07:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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