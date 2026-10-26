Gretzkyho rekord 215 bodů je po 41 letech v ohrožení. McDavid sbírá 3,1 bodu na zápas

Gretzkyho rekord 215 bodů je po 41 letech v ohrožení. McDavid sbírá 3,1 bodu na zápasPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Gretzkyho rekord 215 bodů je po 41 letech v ohrožení. McDavid sbírá 3,1 bodu na zápasZdroj: Edmonton Oilers
Článek byl publikován 26.10.2026 07:13
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