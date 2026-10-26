Tři hodiny koupání pro čtyřčlennou rodinu přibližně za tisíc korun. Polské termály mají zvýhodněnou vstupenku

Polská Poznaň patří mezi města, která mohou zaujmout také milovníky vodních atrakcí a termálních bazénů. Přímo u jezera Malta se nachází rozsáhlý komplex Termy Maltańskie, jehož součástí je aquapark, sportovní bazény a samostatná saunová zóna. Návštěvníci zde najdou celkem 18 sportovních a rekreačních bazénů, přičemž některé využívají přírodní geotermální vodu získávanou z hloubky 1 306 metrů. Komplex je přístupný během celého roku, takže může představovat zajímavý cíl také pro podzimní nebo zimní rodinný výlet. Vodní areál nabízí jak klidnější koupání, tak atrakce určené dětem a milovníkům rychlých skluzavek. Při plánování návštěvy však záleží na správném výběru vstupenky, protože rozdíly mezi jednotlivými tarify mohou dosahovat několika stovek korun.
Čtyřčlenná rodina zaplatí za tři hodiny přibližně tisíc korun
Rodinné vstupné patří mezi zajímavé možnosti, jak při návštěvě polského aquaparku ušetřit. Základní tříhodinová vstupenka stojí 152 zlotých a zahrnuje dva dospělé s jedním dítětem, případně jednoho dospělého se dvěma dětmi. Pokud přijedou dva rodiče se dvěma dětmi, připočítává se za další dítě 28 zlotých, takže celková cena dosáhne 180 zlotých. V přepočtu jde přibližně o 997 korun za celou čtyřčlennou rodinu. Děti mladší tří let mají vstup zdarma a rodinný tarif je určen skupinám splňujícím příslušné věkové podmínky. Pro využití běžného rodinného vstupného přitom není potřeba polská karta velké rodiny, která opravňuje k jiným zvýhodněným cenám.
Zájemci o delší koupání mohou místo časově omezeného vstupu zvolit celodenní variantu. Ta pro dva dospělé a dvě děti vychází na 255 zlotých, tedy orientačně na 1 412 korun. Rozdíl proti tříhodinovému pobytu představuje přibližně 415 korun za celou rodinu. Výhodou celodenní vstupenky je možnost rozdělit návštěvu mezi vodní atrakce, odpočinek a občerstvení bez nutnosti hlídat tříhodinový limit. Vstupenka do aquaparku navíc umožňuje využívat také sportovní bazény, což rozšiřuje možnosti koupání bez dalšího vstupného. Samostatná saunová část ovšem do běžné vstupenky do aquaparku zahrnuta není.
Teplá voda dosahuje až 36 stupňů
Velkým lákadlem poznaňského komplexu jsou bazény s vodou o teplotě přibližně 30 až 36 stupňů Celsia. Návštěvníci mohou využít relaxační bazény s hydromasážemi, vodními lehátky, gejzíry nebo proudovými masážemi. Součástí areálu je také vnitřní geotermální bazén a celoročně přístupný venkovní termominerální bazén s výhledem na jezero Malta. Mezi oblíbené atrakce patří bazén s umělými vlnami, které se spouštějí v pravidelných intervalech během dne. Pro nejmenší děti je připraveno mělké brouzdaliště s maximální hloubkou 30 centimetrů, malou skluzavkou a vodními hračkami. Starší děti mohou vyzkoušet další vodní atrakce, u jednotlivých tobogánů však platí věková a výšková omezení.
Výrazným rozdílem oproti některým sezonním aquaparkům je možnost využívat vybrané venkovní bazény také v chladnějších měsících. Z kryté relaxační části lze vyplavat přímo do venkovního bazénu, aniž by návštěvníci museli opustit vodu. Celoroční provoz ovšem neznamená dostupnost všech venkovních atrakcí bez omezení. Při poklesu venkovní teploty pod minus deset stupňů Celsia se výplavové bazény uzavírají. Většina venkovních skluzavek a letních vodních atrakcí má navíc sezonní provoz, takže během podzimu není možné počítat s kompletní letní nabídkou. Kryté bazény, vlnobití, hydromasáže a vybrané celoroční skluzavky však zůstávají hlavním důvodem, proč se do Poznaně vydat i mimo prázdniny.
Překročení zakoupeného času může koupání prodražit
Při nákupu časově omezených vstupenek je důležité počítat také s případnými příplatky. Za každou započatou minutu nad zakoupený limit se účtuje jeden zlotý na osobu. Pokud tedy čtyřčlenná rodina překročí povolený čas o deset minut, zaplatí dalších 40 zlotých, což představuje přibližně 221 korun. Po 23. hodině se sazba zvyšuje na pět zlotých za minutu a osobu. Aquapark má podle běžné provozní doby otevřeno každý den od 9 do 23 hodin, před návštěvou je však vhodné ověřit případné mimořádné změny. Termy Maltańskie se nacházejí na adrese Termalna 1 v Poznani a dostat se k nim lze autem i městskou dopravou.
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