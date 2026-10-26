Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Tři hodiny koupání pro čtyřčlennou rodinu přibližně za tisíc korun. Polské termály mají zvýhodněnou vstupenku

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Tříhodinové koupání pro dva dospělé a dvě děti vychází v poznaňských termálech přibližně na 997 Kč. Základ rodinné vstupenky stojí asi 842 Kč a druhé dítě přidává přibližně 155 Kč. Rodina za tuto cenu využije aquapark i sportovní bazény. Saunová část do rodinného lístku nepatří.
Polské termály lákají na rodinné koupání za necelou tisícovku. Nabízejí teplé bazény, vlnobití i vodní atrakce.

Polské termály lákají na rodinné koupání za necelou tisícovku. Nabízejí teplé bazény, vlnobití i vodní atrakce.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 07:53

Reklama
Další články z Trendy Život
Dva vodní světy v jediné vstupence za přibližně 1 250 Kč. Rakouské termály nabízí nezapomenutelný zážitek
Dva vodní světy v jediné vstupence za přibližně 1 250 Kč. Rakouské termály nabízí nezapomenutelný zážitek
Adventní trhy a termální lázně za 400 Kč. Taková nabídka se nebude opakovat, Češi rychle rezervují pobyty
Adventní trhy a termální lázně za 400 Kč. Taková nabídka se nebude opakovat, Češi rychle rezervují pobyty

Adventní výlet nemusí skončit u posledního stánku s punčem. V rakouském Badenu se dá procházka vánočním...

Většina Čechů tuto potravinu používá špatně. Při konzumaci většího množství hrozí zdravotní komplikace
Většina Čechů tuto potravinu používá špatně. Při konzumaci většího množství hrozí zdravotní komplikace

Ovesné vločky, čočka, celozrnné přílohy i ovoce mohou jídelníčku dodat vlákninu bez hledání zvláštního...

Méně známé lázně chystají adventní trhy i večerní termály. Koupání vyjde asi na 259 korun
Méně známé lázně chystají adventní trhy i večerní termály. Koupání vyjde asi na 259 korun

Vánoční trhy v Debrecínu začnou 20. listopadu a nabídnou program v centru města až do 23. prosince 2026....

V neděli se vrací zimní čas. Hodina navíc sama o sobě lepší spánek nezaručí
V neděli se vrací zimní čas. Hodina navíc sama o sobě lepší spánek nezaručí

V noci na neděli 25. října 2026 se ve tři ráno vrátí hodiny na druhou. Noc tak bude o hodinu delší,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

Magazín přináší pestrý mix témat, která spojují svět showbyznysu, módy a životního stylu s příběhy ze skutečného života. Čtenáři zde najdou zajímavosti o známých osobnostech, aktuální trendy, ale i praktické tipy a inspiraci pro každodenní situace.Obsah kombinuje odlehčené čtení s tématy, která...

Všechny články tohoto autora →
Trendy Život
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.