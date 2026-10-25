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Vrána, Constantine i brutální Superman. 9 komiksových hororů, které jsou temné i děsivé

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Komiksy nejsou jen hrdinové v kostýmech, někdy je to i pořádná porce hrůzy. Tento týden se v kinech vynořil nestvůrný Clayface a ukázal, že nový DC Universe zvládne i hororový rozměr. Přitom se nejedná o první případ, kdy se komiks a film potkaly na hororovém poli. V následujícím textu se podíváme na devět případů, v nichž se komiksová a hororová poetika setkávají.
Vrána, Constantine i brutální Superman. 9 komiksových hororů, které jsou temné i děsivé

Vrána, Constantine i brutální Superman. 9 komiksových hororů, které jsou temné i děsivé

Doba čtení 10 min

Článek byl publikován 25.10.2026 18:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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