Tradiční staročeská uzená polévka tě spolehlivě zahřeje. Dopřej si syté jídlo jako od babičky!

Polévky? Těch máme spoustu!
Taky už cítíš tu vůni? Tradiční uzená polévka neboli uzený vývar má své kořeny v klasické české a středoevropské kuchyni, kde se po zabíjačkách nebo nedělním pečení využíval každý kousek masa i silný vývar.
Dřív byla synonymem pro vydatné jídlo, které lidi postavilo na nohy i po té nejnáročnější práci na poli. Dneska si ji rádi dopřáváme hlavně v chladnějších měsících nebo o víkendech, kdy chceme domov provonět hřejivou domáckou atmosférou.
A věděla jsi, že správně udělaná uzená polévka je odpradávna považována za ten nejlepší a nejspolehlivější vyprošťovák po divočejším večírku?
Jaké uzené maso zvolit?
Výběr správného masa je pro výsledný charakter uzené polévky klíčový, protože každý druh dodá vývaru trochu jinou chuť i konzistenci. Záleží tedy především na tom, zda preferuješ silně aromatický čirý vývar, nebo vydatnější polévku plnou poctivých kousků masa.
- Uzená žebra nebo kosti: Dají vývaru nejsilnější, nejkoncentrovanější chuť a krásné aroma.
- Uzené koleno: Dodá vývaru sílu a díky vysokému obsahu kolagenu i plnější tělo a lehce vazkou strukturu.
- Uzená krkovice, plec nebo rolka: Ideální volba, pokud chceš mít v polévce spoustu šťavnatého a libového masa.
Pokud se nemůžeš rozhodnout, skvělou osvědčenou taktikou je jednotlivé druhy zkombinovat – například vařit žebra pro intenzivní chuť základu spolu s kusem krkovice, kterou po uvaření nakrájíš přímo do talíře.
Recept na tradiční uzenou polévku
Už se ti sbíhají sliny na tuhle hřejivou dobrotu? Vyzkoušej tenhle jednoduchý recept. Základem polévky je kvalitní vývar, který získáš pozvolným vařením uzeného masa.
Co potřebuješ: 500 g uzeného masa, 1,5 l vody, 3 střední brambory, 2 mrkve, petržel, ½ malého bulvového celeru, cibuli, 2 stroužky česneku, 5 kuliček pepře, 3 kuličky nového koření, 2 bobkové listy, majoránku, hrst krup, sůl a čerstvou petrželku na ozdobu
Jak na to?
- Nejdřív dej uzené maso do hrnce a zalij ho studenou vodou.
- Přidej celý pepř, nové koření i bobkový list a pozvolna vař do změknutí (přibližně 1–1,5 hodiny).
- Mezitím v jiném hrnci uvař kroupy v osolené vodě doměkka, propláchni je studenou vodou a dej je stranou.
- Jakmile je maso měkké, vytáhni ho a vývar přeceď.
- Do čistého vývaru přidej na kostičky nakrájenou zeleninu, brambory a uvařené kroupy.
- Vař dalších 15–20 minut, dokud není zelenina i kroupy akorát na skus.
- Nakonec do polévky vrať nakrájené uzené maso, dochuť prolisovaným česnekem, majoránkou a podle potřeby přisol.
- Na ozdobu přidej při servírování petrželku.
Pokud ti zbyde hodně uzeného vývaru, zamraz ho v krabičkách. Bude se ti skvěle hodit jako základ pro rizota, omáčky nebo luštěniny.
Kterou polévku máš v chladnějším období nejradši ty? Dej nám vědět v diskuzi pod článkem!
Autor článku: redakce
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