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NHL po noci: Slafkovský pomohl Montrealu k venkovní výhře, Hughes přepsal historii a Nečas dvakrát asistoval

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Pět zápasů NHL nabídlo dva mimořádné historické milníky a několik příběhů, které stojí za pozornost i mimo výsledkovou tabulku. Montreal porazil Winnipeg v Heritage Classic 2:1, Juraj Slafkovský připravil vítězný gól a mladý Jacob Fowler vytvořil brankářský rekord. Quinn Hughes při emotivním návratu do Vancouveru zaznamenal 500. bod kariéry, zatímco Matthew Schaefer překonal Bobbyho Orra v počtu branek obránců před dvacátými narozeninami. Český útočník Martin Nečas si připsal dvě asistence, Colorado ale tvrdě narazilo v Nashvillu.
NHL po noci: Slafkovský pomohl Montrealu k venkovní výhře, Hughes přepsal historii a Nečas dvakrát asistoval

NHL po noci: Slafkovský pomohl Montrealu k venkovní výhře, Hughes přepsal historii a Nečas dvakrát asistoval

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 26.10.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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