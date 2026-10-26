NHL po noci: Slafkovský pomohl Montrealu k venkovní výhře, Hughes přepsal historii a Nečas dvakrát asistoval

Nedělní program NHL sice čítal pouze pět zápasů, ale přinesl tolik silných individuálních příběhů, že rozhodně nezůstal ve stínu nabitějších hokejových nocí. V Montrealu se dál hledá odpověď na to, jak nahradit zraněného Nicka Suzukiho. Ve Vancouveru se zase mísil pískot s emocemi při návratu někdejšího kapitána a jeden z nejmladších obránců soutěže přepisoval historické statistiky navzdory porážce vlastního týmu.
Winnipeg – Montreal 1:2. Fowlerův rekord a Slafkovského asistence pod širým nebem
Montreal zvládl utkání Heritage Classic na stadionu ve Winnipegu a zvítězil 2:1. Ve druhé třetině se prosadili dva obránci Canadiens, Lane Hutson a Kaiden Guhle. U Guhleho později vítězného gólu asistovali Cole Caufield a Juraj Slafkovský.
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Domácí dokázali snížit až v 56. minutě, kdy se prosadil Isak Rosén. Předtím i potom měl Winnipeg dost střeleckých příležitostí, ale brankář Jacob Fowler předvedl celkem 33 zákroků. Ve věku 21 let se stal nejmladším gólmanem historie NHL, který nastoupil a zvítězil ve venkovním zápase.
Canadiens tak vyhráli i svůj druhý zápas bez zraněného kapitána Nicka Suzukiho. První útok se Slafkovským, Kapanenem a Caufieldem se tentokrát podílel na vítězné brance, hlavní zásluhu si ale zasloužil Fowler. Montreal navíc v závěru ubránil i oslabení proti šesti soupeřům v poli.
Dallas – New York Islanders 6:3. Schaefer překonal Orra, Dallas rozhodl třetí třetinou
Islanders třikrát dokázali smazat jednobrankové vedení Dallasu, ale ve třetí třetině už domácím nestačili. Stars vstřelili tři góly bez odpovědi a zvítězili 6:3. Jason Robertson se prosadil dvakrát, vítěznou branku zaznamenal Wyatt Johnston a Dallas vyhrál popáté za sebou.
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Historicky nejzajímavější moment ale patřil soupeři. Devatenáctiletý obránce Islanders Matthew Schaefer vstřelil svou 25. branku v NHL před dvacátými narozeninami a překonal Bobbyho Orra, který jich v této věkové kategorii zaznamenal 24. Před Schaeferem už zůstává pouze Phil Housley se 46 góly.
Islanderům tak nestačila ani mimořádná ofenzivní produktivita mladého obránce. Dallas byl v poslední části účinnější při rychlých přechodech a trestal otevřenější obranu soupeře.
Minnesota – Vancouver 4:2. Hughes při návratu vstřelil gól za 500. bod
Quinn Hughes se poprvé po prosincovém trejdu do Minnesoty vrátil do Vancouveru. Bývalého kapitána Canucks část hlediště vypískala už při rozbruslení a pískot se vracel při každém jeho doteku s pukem. Během vzpomínkového videa se ale ozvaly i ovace.
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Hughes odpověděl na ledě. V polovině utkání se prosadil v přesilovce, zvýšil na 3:0 a dosáhl 500. bodu kariéry NHL ve svém 520. zápase. Rychleji tuto metu mezi americkými obránci překonal pouze Brian Leetch. Hughes později přidal asistenci na gól Kirilla Kaprizova a Minnesota vedla už o čtyři branky.
Vancouver ve třetí třetině snížil díky Maxi Sassonovi a Brocku Boeserovi na 2:4, ale výsledek už nezvrátil. Canucks prohráli podesáté za sebou. Návrat někdejší největší hvězdy tak pro domácí publikum skončil dalším připomenutím současných problémů klubu.
Nashville – Colorado 6:2. Nečas dvakrát asistoval, O'Reilly přidal čtyři body
Colorado přijelo do Nashvillu povzbuzené vítězstvím nad Tampou, ale proti Predators se nedokázalo prosadit v nejdůležitějších situacích. Domácí vedli už 5:0 a nakonec zvítězili 6:2. Ryan O'Reilly zaznamenal dva góly a dvě asistence, Steven Stamkos také skóroval dvakrát a Nashville proměnil čtyři ze sedmi přesilových her.
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Martin Nečas byl u obou branek Avalanche. Nejprve připravil zakončení Artturimu Lehkonenovi a ve třetí třetině asistoval u gólu Devona Toewse. Český útočník tak bodově navázal na svůj předchozí výkon, ale tentokrát jeho příspěvek nestačil na vítězství.
Zápas ukázal, jak výrazně mohou rozhodnout speciální formace. Nashville z trestů Colorada vytěžil čtyři góly a nedovolil soupeři vrátit se do utkání ani po dvou trefách Avalanche. Colorado prohrálo potřetí z posledních čtyř zápasů.
Chicago – Florida 2:3. Eller rozhodl 143 sekund před koncem
Florida si na ledě Chicaga připsala těsné vítězství 3:2. Domácí otevřeli skóre zásluhou Ryana Greena, ale Sandis Vilmanis vyrovnal a Matthew Tkachuk v přesilovce poslal Panthers do vedení. Roman Kantserov po přihrávce Patricka Kanea ještě dokázal srovnat na 2:2.
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Rozhodující okamžik přišel dvě minuty a 23 sekund před koncem třetí třetiny. Lars Eller se při střídání domácích dostal do dobré pozice a střelou z pravého kruhu překonal Spencera Knighta. Byl to jeho první gól v sezoně a Floridě zajistil dva body.
Blackhawks přitom dostali sedm přesilových her, ale nevyužili ani jednu. Právě neschopnost proměnit početní výhodu se ukázala jako podstatnější než počet bojovných pasáží. Chicago prohrálo potřetí za sebou.
Česká a slovenská stopa: Nečas, Slafkovský a další důvody sledovat NHL
Nejvýraznější český příspěvek zaznamenal Martin Nečas, který měl dvě asistence při porážce Colorada v Nashvillu. Juraj Slafkovský pomohl Montrealu při vítězném gólu nad Winnipegem a Canadiens pokračují ve vítězném období bez Suzukiho, přestože jejich elitní útok zatím prochází přestavbou.
Nedělní noc však nabídla také dva velké historické okamžiky severoamerických hráčů. Quinn Hughes při prvním návratu do Vancouveru překonal 500 bodů a devatenáctiletý Matthew Schaefer předčil Bobbyho Orra v jedné z nejvýraznějších věkových střeleckých statistik obránců.
Pět zápasů tak stačilo na dva rekordní zápisy a jeden mimořádně emotivní návrat. Nejzajímavější pokračování teď nabídne Montreal: pokud bude dál vyhrávat bez kapitána, otázka se postupně přesune od toho, kdo Suzukiho zastoupí, k tomu, jak trenér Martin St. Louis přerozdělil odpovědnost v celém mužstvu.
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Zdroje: Vše o sportu [ 1 ], NHL.com – Montreal Canadiens at Winnipeg Jets, Heritage Classic recap [ 2 ], New York Islanders – Takeaways from 6-3 loss to Dallas [ 3 ], NHL.com – Quinn Hughes reaches 500 points in return to Vancouver [ 4 ], NHL.com – O'Reilly has four points, Predators roll past Avalanche [ 5 ], NHL.com – Eller scores late, Panthers defeat Blackhawks [ 6 ].