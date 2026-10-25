Bardem a Cruz staví Bunkr pro miliardáře. Neobvyklá satira se v traileru strefuje do napjaté doby

Přeplněný renomovanými herci je první trailer na neortodoxní satirické drama Bunker od Floriana Zellera (oscarový Otec), v němž skuteční manželé Javier Bardem a Penélope Cruz procházejí partnerskou krizí kvůli mužově zvláštní zakázce. Bardemův architekt totiž projektuje bunkr pro výstředního miliardáře (Paul Dano), jenž vede jednu z nejmocnějších firem světa. Logicky vyvstává otázka, proč takto bohatý a nepochybně informovaný člověk svou luxusní konzervu potřebuje. Zřejmě proto, že svět včetně titulního vyšinutého sousedství jde do kopru.
Stephen Graham
z Adolescenta
a filmových Peaky Blinders
ztvárňuje souseda, jenž má v komunikaci napříč pozemky trochu neotesanější styl nežli Wilson z Kutila Tima
. Frustrovaně vzpomíná na někdejší slušné sousedství, načež manželům do zdi oddělující zahrady prorazí velmi nápadnou šmírovací díru. V jednu chvíli vidíme v traileru ozbrojenou konfrontaci s maskovanými muži, Cruz
mluví o omezené životnosti zdánlivě pevných životních jistot s Patrickem Schwarzeneggerem
a Bardem
dumá nad tím, jestli melouch naznačující blížící se apokalypsu vůbec přijmout.
Florian Zeller
se vyšvihl mezi žádaná jména před pěti lety, kdy jeho celovečerní debut Otec
o průběhu Alzheimerovy choroby získal dva Oscary – pro Anthonyho Hopkinse
za herecký výkon a také pro nejlepší adaptovaný scénář, který Zeller vytáhl z vlastní divadelní hry. Následoval méně pamětihodný Syn
s Hughem Jackmanem
a jednoslovné filmové názvy pokračují v Bunkeru, který se ale tváří jako komplikovanější manželská metafora. Zeller film ostatně napsal přímo pro španělské matadory, kteří pevný životní svazek nemusí jen hrát.
Koprodukční Bunker, který pro americký trh ulovila společnost Sony Pictures Classics, měl premiéru na zářijovém benátském festivalu, kde po promítání údajně sklidil velmi dlouhý aplaus. Ten se nicméně příliš neslučuje s dosavadním kritickým konsenzem šestatřiceti recenzí na Rotten Tomatoes, které jsou dokonale polarizované. Bezvýhradně chválí herecké výkony a oceňují téma manželské krize schované za motivy paranoidního thrilleru, ale často kritizují nepřesvědčivé provedení a nedostatek autenticity, která doprovázela intimitu Zellerových předchozích děl. Bunker s vámi po zhlédnutí podle všeho zůstane, jak už samotný název vyjadřující neprodyšné uzavření naznačuje, ale přesto vám podle řady recenzí může připadat prázdný a neuspokojivý.
Zeller se prý inspiroval argentinským snímkem Muž od vedle z roku 2010 pojednávajícím o sousedském sporu a z něj vyplývající paranoidní posedlosti. Takové téma upoutávka prodává relativně dobře a spolu s příslibem legendárních herců na pokraji psychického zhroucení a zkázonosných vyhlídek do budoucna skládá zajímavou myšlenkovou koláž s troškou Rubena Östlunda (Trojúhelník smutku) a Bonga Joon-hoa (Parazit). V českých kinech se premiéra zatím bohužel nevytyčila.
Zdroje: ComingSoon, The Playlist