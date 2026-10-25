Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Bardem a Cruz staví Bunkr pro miliardáře. Neobvyklá satira se v traileru strefuje do napjaté doby

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Přeplněný renomovanými herci je první trailer na neortodoxní satirické drama Bunker od Floriana Zellera (oscarový Otec), v němž skuteční manželé Javier Bardem a Penélope Cruz procházejí partnerskou krizí kvůli mužově zvláštní zakázce. Bardemův architekt totiž projektuje bunkr pro výstředního miliardáře (Paul Dano), jenž vede jednu z nejmocnějších firem světa. Logicky vyvstává otázka, proč takto bohatý a nepochybně informovaný člověk svou luxusní konzervu potřebuje. Zřejmě proto, že svět včetně titulního vyšinutého sousedství jde do kopru.
Bardem a Cruz staví Bunkr pro miliardáře. Neobvyklá satira se v traileru strefuje do napjaté doby

Bardem a Cruz staví Bunkr pro miliardáře. Neobvyklá satira se v traileru strefuje do napjaté doby

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 08:05

Reklama
Další články z Kinobox.cz
VOD tipy: Návrat Lupina, nová Odvážná Vaiana i krvavá vyvražďovačka
VOD tipy: Návrat Lupina, nová Odvážná Vaiana i krvavá vyvražďovačka
Nejukecanější hvězda současnosti slaví 50. Ryan Reynolds dokázal, že není jen Deadpoolem
Nejukecanější hvězda současnosti slaví 50. Ryan Reynolds dokázal, že není jen Deadpoolem

Jeden z nejslavnějších Kanaďanů současnosti s památně prořízlou pusou a kariérou jako na horské dráze slaví...

„Jsem ráda, že to udýchám, ustojím a utancuji," říká Luciana Tomášová, hvězda StarDance
„Jsem ráda, že to udýchám, ustojím a utancuji," říká Luciana Tomášová, hvězda StarDance

Luciana Tomášová momentálně září v pořadu StarDance, kde se zatím těší velké divácké pozornosti. Lidé ale...

Daenerys ošálila smrt a poučila se z filmových propadáků. Emilia Clarke se ke 40 probojovala
Daenerys ošálila smrt a poučila se z filmových propadáků. Emilia Clarke se ke 40 probojovala

Tony Soprano, Walter White a… Daenerys Targaryen? Každá z minulých tří dekád na HBO ustavila televizní...

Dokumentární události roku i pocta Třeštíkové. Začíná 30. ročník festivalu Ji.hlava
Dokumentární události roku i pocta Třeštíkové. Začíná 30. ročník festivalu Ji.hlava

Už tento pátek začíná na Vysočině jubilejní 30. ročník mezinárodního dokumentárního festivalu Ji.hlava. Své...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.