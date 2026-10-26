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Hanka Dvorská a Michal Kurtiš skončili ve StarDance: Co mají teď v plánu?

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Další večer StarDance přinesl nejen krásné taneční výkony, ale také bolestné loučení. Tentokrát museli soutěž opustit Hanka Dvorská (66) a její taneční partner Michal Kurtiš (37). Přestože oba brali vyřazení sportovně, slavná fitness trenérka neskrývala smutek. V rozhovoru pro Aplausin.cz promluvila o svých pocitech a přiznala, co ji na odchodu mrzí úplně nejvíc.
Hana Dvorská a Michal Kurtiš tančili divokou sambu.

Hana Dvorská a Michal Kurtiš tančili divokou sambu.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 07:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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