Hanka Dvorská a Michal Kurtiš skončili ve StarDance: Co mají teď v plánu?

Kaskadérka Hanka Dvorská Hanka Dvorská a Michal Kurtiš vypadli ve třetím kole soutěže StarDance 2026 Hana Dvorská a Michal Kurtiš tančili divokou sambu. Hana Dvorská a Michal Kurtiš zatančili tango. Hana Dvorská a Michal Kurtiš zatančili chachu. StarDance 2026 - kaskadérka Hana Dvorská Všichni tanečníci letošního StarDance. Hana Dvorská s dcerou soutěžili v reality show Asia Express
Další večer StarDance přinesl nejen krásné taneční výkony, ale také bolestné loučení. Tentokrát museli soutěž opustit Hanka Dvorská (66) a její taneční partner Michal Kurtiš (37). Přestože oba brali vyřazení sportovně, slavná fitness trenérka neskrývala smutek. V rozhovoru pro Aplausin.cz promluvila o svých pocitech a přiznala, co ji na odchodu mrzí úplně nejvíc. Smutné loučení: Možná už se nikdy neuvidíme!
Hanka Dvorská patřila mezi výrazné osobnosti letošní StarDance. Po vyřazení však neskrývala emoce. Nejvíce ji totiž netrápila samotná prohra, ale skutečnost, že musí opustit partu lidí, se kterou během soutěže trávila tolik času. „Mně to bylo strašně líto, že odcházím. Ale vím, že prostě vždycky někdo odejde,“ svěřila se pro Aplausin.cz. Ještě emotivnější byla její další slova. „Třeba už se s nimi nikdy nesetkám, každý se rozejdeme někam. Tak to mě mrzí,“ přiznala otevřeně. Michal Kurtiš promluvil o jejích výkonech
Na svou taneční partnerku nedá dopustit ani profesionální tanečník Michal Kurtiš. Ten po skončení soutěže nešetřil chválou a prozradil, že diváci možná ani netušili, jak skvěle Hanka tančila během tréninků. „Hanka tancovala moc hezky, moc hezky. A ještě líp tancovala na tréninku,“ pochválil ji. Zvlášť hrdý byl na jejich tango. „To tango v druhém kole se Hance povedlo jako úplně top,“ dodal tanečník, který si společné působení ve StarDance velmi užíval. Konec velkého dobrodružství! Co bude dál?
Zatímco pro některé soutěžící znamená vyřazení velké zklamání, Hanka Dvorská se rozhodla dívat dopředu. Žádné velké plány ani dramatické změny nechystá. „Člověk plánuje a pánbůh se směje,“ prohlásila s nadhledem. Po skončení tanečního dobrodružství se vrací ke své milované práci a pravidelnému cvičení. „Jsem šťastná za každý den, kdy můžu cvičit. Mám takový svůj projekt ranní cvičení a tam mi chodí lidi,“ vysvětlila. Účast ve StarDance pro ni byla především krásným vybočením z každodenního života. Komu pošle hlas? Favorita odmítla prozradit!
Přestože už Hanka s Michalem o vítězství bojovat nebudou, taneční soutěž budou dál sledovat. A komu budou držet palce? Dvorská překvapivě odmítla označit jediného favorita. „Já je mám všechny hrozně ráda a jsou všichni strašně dobří. Takže to pošlu tomu, kdo se mi opravdu bude nejvíc líbit,“ prozradila. Podobně diplomaticky odpověděl také Michal Kurtiš, který se chce rozhodovat podle aktuálních výkonů jednotlivých párů. Slzy vystřídá návrat do reality
Pro Hanku Dvorskou a Michala Kurtiše tak jedna velká kapitola skončila. Přestože jejich cesta za vítězstvím skončila dříve, než si možná přáli, odnášejí si ze soutěže společné zážitky, nové zkušenosti a především vzpomínky na lidi, kteří je během jejich tanečního dobrodružství provázeli. „Tohle byla taková výjimka, krásná,“ uzavřela Dvorská. A právě tato slova nejlépe vystihují, co pro ni účast ve StarDance znamenala. Zdroj: Aplausin.cz