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Šéf Epic Games ostře zaútočil na Steam. Vadí mu, že hráči vidí, které hry využívají AI

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Šéf Epic Games Tim Sweeney znovu kritizuje Steam. Vadí mu povinnost upozorňovat hráče na obsah vytvořený generativní AI. Podle něj tím Valve vystavuje vývojáře útokům. Spor přitom otevírá zásadní otázku, co všechno mají zákazníci právo vědět.
Šéf Epic Games ostře zaútočil na Steam. Vadí mu, že hráči vidí, které hry využívají AI

Šéf Epic Games ostře zaútočil na Steam. Vadí mu, že hráči vidí, které hry využívají AI

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 26.10.2026 07:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

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