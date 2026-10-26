Retro ježečci s kokosem a čokoládou patří mezi tradiční cukroví, které připomene sladké chvíle z dětství

Vánoce se umějí přiblížit rychleji, než by člověk ještě v říjnu čekal. Proto si občas upeču něco jako malou zkoušku dopředu. Tihle ježečci z křehkého těsta se na to hodí výborně: recept není dlouhý, surovin stačí pár a zdobení se dá bez výčitek odložit na druhý den, třeba ke kávě. Uvnitř mají schovanou mandli, na hřbet přijde čokoláda a . A že nejsou všichni stejně úhlední? To jim doma většinou spíš přidá body. kokos
Na podobném
mám ráda, že nepůsobí načančaně, ale cukroví vánoční náladu v sobě přesto má. Těsto je obyčejné, máslové, dobře se válí i tvaruje. Když mám čas, dělám ježečky menší, takové jemnější. Když se kolem motají děti, nechávám kousky větší, protože se jim s nimi lépe pracuje.
Můj tip zní: Mandli do středu zatlačte jen tolik, aby držela, a těsto kolem ní pořádně přimáčkněte. Při pečení pak ježeček nepraskne víc, než musí. Ježečci patří k domácímu pečení i podzimní náladě
Ježčí motiv se u nás na podzim a v zimě objevuje skoro na každém kroku. Na dekoracích, látkách, drobnostech do kuchyně i v dětském sortimentu. Není to nic překvapivého. I podle aktuálních výrobků na českém trhu se ježečci spojují s klidnější, trochu lesní atmosférou a s pomalejším domácím tempem. Jeden prodejce dětského oblečení je popisuje jako motiv vhodný na spaní a línější víkendová rána, další je dávají na látky určené na zástěry, polštáře nebo závěsy. Recept na nádherné vánoční ježečky z křehkého těsta
Doba přípravy: 25 minut Doba pečení: 15 až 18 minut Odležení těsta: 30 minut Počet kusů: přibližně 25 až 30 ježečků Ingredience pro přípravu 350 g hladké mouky 200 g másla 50 g moučkového cukru 1 žloutek 25 až 30 ks mandlí 100 g čokolády na vaření nebo hořké čokolády 4 až 5 lžic strouhaného kokosu Postup přípravy křehkých domácích ježečků
1. Do mísy nasypte
hladkou mouku a moučkový cukr, přidejte na menší kousky nakrájené máslo a žloutek. Rukama nebo v robotu vypracujte hladké těsto. Nepracujte s ním zbytečně dlouho, máslo by příliš povolilo a těsto by se začalo lepit.
2. Hotové
těsto zabalte do fólie, případně ho jen dobře přikryjte, a dejte minimálně na 30 minut do lednice. Po odležení se nebude tolik trhat a malé tvary budou lépe držet.
3. Z vychlazeného těsta odkrajujte menší kousky a v dlaních z nich udělejte
kuličky. Do každé vmáčkněte jednu mandli a těsto kolem ní opatrně uzavřete.
4. Každý kousek pak mezi prsty lehce protáhněte do špičky, aby vznikl
čumáček. Nesnažte se o úplnou přesnost. Domácím ježečkům sluší, když je každý trochu jiný.
5. Plech vyložte
pečicím papírem a připravené ježečky na něj skládejte s malými rozestupy. Těsto se při pečení trochu rozšíří, ale nijak dramaticky.
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6. Pečte v troubě předehřáté na
180 °C zhruba 15 až 18 minut. Sledujte hlavně spodní stranu a špičky, ty by měly začít jen lehce zlátnout. Vršek má zůstat spíš světlý.
7. Upečené
ježečky nechte úplně vychladnout. Nejlépe se zdobí až druhý den, kdy těsto trochu zkřehne a při manipulaci se méně láme. Tady přichází ta zábavnější část, obličej a bodlinky.
8. Ve vodní lázni nebo opatrně v mikrovlnné troubě rozpusťte
čokoládu. Zadní část každého ježečka do ní lehce namočte, případně čokoládu naneste lžičkou. Hned posypte kokosem, aby se vytvořily bodlinky.
9. Zbytkem
čokolády dodělejte oči a špičku nosu. Stačí párátko nebo malý zdobicí sáček a několik drobných teček. Potom nechte cukroví zatuhnout na chladnějším místě. Foto: Cooky.cz, Zdobení může na ježcích vypadat různě.
10. Podávejte je jako malé
vánoční cukroví, klidně ale i na podzim ke kávě. V uzavřené krabici vydrží několik dní a druhý nebo třetí den bývají ještě křehčí. Redakční tip a pár rad, které se můžou hodit Když těsto příliš změkne, dejte ho na chvíli zpátky do lednice. U máslového těsta je chlad opravdu znát. Mandle můžete předem oloupat, ale nutné to není. I se slupkou drží v těstě dobře. Na zdobení se hodí jemnější strouhaný kokos, protože se na čokoládě lépe zachytí. Do krabice ježečky skládejte teprve ve chvíli, kdy je čokoláda úplně zatuhlá. Pokud chcete mít ježečky o něco pravidelnější, rozdělte těsto nejdřív na dva válečky a z nich ukrajujte podobně velké dílky. Vypadá to jako drobnost, ale na plechu se pak pečou rovnoměrněji.
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