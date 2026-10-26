Dva vodní světy v jediné vstupence za přibližně 1 250 Kč. Rakouské termály nabízí nezapomenutelný zážitek

Obě části mají rozdílný charakter. Tropicana staví na teplé vodě, palmách a odpočinku, zatímco Aquapulco připomíná pirátský vodní svět se skluzavkami a vlnami. Kombinovaná vstupenka umožňuje během dne využít obě prostředí. Rodina se tak nemusí rozhodnout pouze mezi klidnějšími lázněmi a aquaparkem, zároveň ale nejde o jednu společnou cenu pro všechny její členy.
Rodinná sazba může být výhodnější
Standardní částka v titulku odpovídá dospělému návštěvníkovi od šestnácti let. Pro rodiny existuje ještě samostatný tarif. Pokud přichází alespoň jeden rodič nebo prarodič s dítětem, dospělá kombinovaná vstupenka vychází v levnějším pracovním období přibližně na 1 180 Kč. Dítě od šesti do necelých šestnácti let v této rodinné variantě platí přibližně 949 Kč.
Pro dva dospělé a dvě děti v uvedené věkové skupině tak společné celodenní vstupné činí orientačně 4 259 Kč. Výpočet vychází ze součtu původních cen před zaokrouhlením. Mladší děti mají jiné sazby. Dospělou cenu přibližně dvanáct set padesát korun proto nelze číst jako rodinný balíček, i když článek představuje program vhodný také pro rodiny.
Tropická laguna a pirátské vlnobití
V Tropicaně má termální laguna vodu o teplotě přibližně 35 stupňů. Součástí prostředí jsou palmy, písčitá pláž a prosklený prostor s otevíratelnou střechou. Další bazén pracuje s podvodní hudbou, nechybí venkovní koupání a klidnější zákoutí. Návštěva se proto nemusí omezit na střídání tobogánů a čekání na další jízdu.
Aquapulco nabízí pět skluzavek, vlnovou bouři i vodní kino. Menší děti mají vlastní přizpůsobené části. Venkovní vodní hřiště je další součástí celkové nabídky, jeho sezonní dostupnost však není totéž co celoroční otevření celého aquaparku. Při podzimní cestě je rozhodující právě provoz atrakcí pro vybraný den.
Další rakouskou možností je rodinné vstupné v Gasteinu. Také tam je potřeba porovnávat celou rodinnou cenu, nikoli pouze nejnižší dětskou položku z nabídky. Pro spojení obou bazénových částí také se saunovým světem existuje jiný tarif, takzvaný Eurothermenpass. Samotná kombinace Tropicany a Aquapulca k návštěvě AusZeit nestačí. Rozdílné jsou rovněž hodiny provozu: Tropicana bývá otevřená do půlnoci, Aquapulco obvykle do 22 hodin a v sobotu také do půlnoci. Koupání končí s předstihem.
eurothermen.at, touristik.at