Kteří domácí mazlíčci se hodí pro seniory? Podle švýcarských vědců jsou nejlepší psi a kočky

Kdo v důchodu touží po zvířeti, ale bojí se starostí, často skončí u akvária nebo klece s andulkou. Působí to jako rozumný kompromis, protože takový tvor nepotřebuje venčení ani velký prostor. Dlouholeté sledování starších Evropanů ale ukazuje, že nejpohodlnější volba nemusí být zároveň ta nejlepší.
Rybičky a andulky v datech neobstály
Tým ze Ženevské univerzity zkoumal, jak se s přibývajícím věkem mění paměť a myšlení u lidí, kteří doma chovají různá zvířata. Vycházel z evropského průzkumu SHARE o zdraví a stárnutí a sledoval lidi od 50 let výš po dobu 18 let. Do hlavní analýzy se dostalo 16 582 lidí z 11 zemí a výsledky vyšly v roce 2025 v odborném časopise Scientific Reports.
Duševní schopnosti s věkem slábly všem. U majitelů psů a koček ale ubývaly pomaleji než u lidí, kteří zvíře neměli. Chovatelé ptáků a rybiček se od lidí bez mazlíčka v tomto ohledu nijak podstatně nelišili.
Psi pomáhají paměti, kočky i řeči
Oba favoriti se přitom projevili v trochu odlišných oblastech. Lidé se psem si lépe uchovávali paměť, tedy schopnost vybavit si sadu slov hned i po několika minutách. U majitelů koček se pomaleji zhoršovala slovní pohotovost, s jakou člověk nachází výrazy, a také schopnost vybavit si slova s odstupem několika minut.
Autoři studie nabízejí i možné vysvětlení. Se psem se člověk častěji dostane mezi lidi a snáz se s někým dá do řeči. Kočka zase osamělému člověku zčásti nahradí chybějící společnost. Ke krátce žijící rybce si člověk nejspíš nevytvoří tak silné pouto a ptáci navíc svým hlukem můžou narušovat spánek.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Zvíře Výsledek ve studii Možné vysvětlení autorů studie Pes pomalejší úbytek duševních schopností, lépe uchovaná paměť s ním se člověk častěji dostane mezi lidi Kočka pomalejší úbytek duševních schopností, pomalejší zhoršování slovní pohotovosti i vybavování slov s odstupem osamělému člověku zčásti nahradí chybějící společnost Ptáci žádný podstatný rozdíl oproti lidem bez mazlíčka svým hlukem můžou narušovat spánek Rybičky žádný podstatný rozdíl oproti lidem bez mazlíčka ke krátce žijící rybce si člověk nejspíš nevytvoří tak silné pouto Zvíře samo o sobě zázrak neudělá
Výzkum přitom popisuje jen souvislost. Je docela možné, že si psa či kočku pořizují především lidé, kteří jsou už předem zdravější a čilejší. Mazlíčka je proto rozumné brát hlavně jako společníka pro radost a pohyb.
Jakého psa vybrat
Veterinářka Hana Žertová doporučuje seniorům vybírat psa, který už dospěl, má klidnou letoru a drobnější postavu, takže si s ním starší člověk fyzicky poradí. Psí trenérka Lucie Šámalová serveru MůjChlupáč.cz řekla, že starším lidem nedoporučuje ovčáky a další pracovní psy ani lovecká plemena s obrovskou potřebou pohybu. Mladý a silný pes s velkou chutí do pohybu dokáže staršího člověka rychle vyčerpat a senior ho na vodítku často neudrží.
Seniorům obvykle nejlépe vyhovují drobná společenská plemena, která se spokojí s několika krátkými vycházkami za den. Mezi často doporučované patří:
bišonek, maltézský psík, který ocení i delší procházky a hodí se spíš pro čilejší seniory, kavalír King Charles španěl, shih-tzu.
I malý pes přitom dá dni pevný řád. Kvůli venčení člověk vychází i tehdy, kdy by jinak zůstal v křesle, a cestou snadno potká další majitele psů. U konkrétního psa se navíc vyplatí zvážit, kolik práce dá jeho srst a zda plemeno nemá sklon ke zdravotním potížím, kvůli kterým by byla péče veterináře drahá.
Seniorům obvykle vyhovují drobná a klidná plemena, se kterými zvládnou několik krátkých vycházek denně. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Starší zvíře z útulku
Štěně vyžaduje výchovu a hodně pozornosti, což senior nemusí zvládnout. S dospělým psem odpadá spousta starostí. Takový pes bývá vyrovnanější, doma i venku se většinou umí chovat a jeho konečná velikost je už známá. O psy po osmém roce života je přitom v útulcích malý zájem, takže na nového majitele často čekají dlouho. Útulky obvykle samy zjišťují, jak zájemce bydlí a kolik času má, a některé nabízejí seznamovací procházky ještě před adopcí, což je pro staršího člověka dobrá zkouška.
Kočka a pomoc blízkých
Komu by každodenní vycházky v dešti či mrazu braly příliš sil, může zvážit kočku. Tatáž veterinářka ji považuje za neméně příjemnou společnost, která svému člověku přidělá méně práce. Ve švýcarském výzkumu ostatně vyšla podobně příznivě jako pes.
Kočka svému člověku přidělá méně práce než pes a starším lidem nabízí podobně příjemnou společnost. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Žertová k tomu připomíná, že o zvířeti má rozhodnout hlavně sám senior a že by rodina nebo sousedé měli být připraveni péči převzít, kdyby majitel skončil v nemocnici.
Zdroje: https://www.nature.com/articles/s41598-025-03727-9, https://www.psychologytoday.com/gb/blog/all-dogs-go-to-heaven/202507/can-your-pet-help-protect-your-mind-as-you-age, https://www.pesweb.cz/clanky/psi-a-seniori, https://www.mujchlupac.cz/chlupaci/nejlepsi-psi-plemena-pro-seniory-podle-psi-trenerky/17721, https://www.denik.cz/chovatelstvi/psi-adopce-utulek/, https://cnn.iprima.cz/10-duvodu-proc-si-adoptovat-zvireciho-seniora-845, https://ddadsstornala.sk/aktuality/aky-psik-by-sa-hodil-do-cinziaku-pre-dochodcov/, https://cnn.iprima.cz/vlastnictvi-psa-nebo-kocky-muze-snizit-riziko-demence-tvrdi-vedci-ryby-a-ptaci-neposlouzi-479471