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Kteří domácí mazlíčci se hodí pro seniory? Podle švýcarských vědců jsou nejlepší psi a kočky

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Kdo v důchodu touží po zvířeti, ale bojí se starostí, často skončí u akvária nebo klece s andulkou. Působí to jako rozumný kompromis, protože takový tvor nepotřebuje venčení ani velký prostor. Dlouholeté sledování starších Evropanů ale ukazuje, že nejpohodlnější volba...
Kteří domácí mazlíčci se hodí pro seniory? Podle švýcarských vědců jsou nejlepší psi a kočky

Kteří domácí mazlíčci se hodí pro seniory? Podle švýcarských vědců jsou nejlepší psi a kočky

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 26.10.2026 07:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asenior.cz

Asenior.cz je místo, kde seniorský věk získává nové barvy a perspektivy – ne jako konec, ale jako vstupenka do další kapitoly života. Web přináší nejen praktické tipy, ale hlavně životní příběhy, rady i inspiraci, která dává smysl té nejzkušenější generaci. Čtenář zde najde šetrné a užitečné...

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