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Šetřete si nohy, radil prý Ronaldo spoluhráčům. Ten Hag po čtyřech letech odhalil, co se dělo v kabině

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Dennívýzva
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Čtyři roky mlčel, teď promluvil naplno. „Zklamal tým a zklamal i mě, protože jsme s ním počítali,“ prohlásil bývalý trenér Manchesteru United Erik ten Hag o Cristianu Ronaldovi a popsal, co podle něj stálo za rozpadem jejich spolupráce.
Šetřete si nohy, radil prý Ronaldo spoluhráčům. Ten Hag po čtyřech letech odhalil, co se dělo v kabině

Šetřete si nohy, radil prý Ronaldo spoluhráčům. Ten Hag po čtyřech letech odhalil, co se dělo v kabině

Zdroj: Al Nassr Saudi Club FC
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 07:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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