Kanibal, prokletá hračka a šílenec se sekerou. HBO Max servíruje 5 hororů, po kterých se budete bát zhasnout

Opice: Když se dětská hračka promění v noční můru
Tahle natahovací opička bušící do hudebního nástroje je děsivá už sama o sobě. A co teprve když se do ní vloží samotný
Stephen King? Horor Opice, který je na HBO Max dostupný od 2. října 2026, vychází z povídky slavného spisovatele a na jeho vzniku se podílel také James Wan, jenž má na kontě třeba V zajetí démonů.
Režisér Osgood Perkins v rozhovoru
vzpomínal, že když filmovou opičku poprvé ukázali dětskému herci Christianu Converemu, vůbec se mu nelíbila. Její vzhled v něm vyvolal takovou averzi, že se od ní musel odvrátit. Zajímavé je také to, že opice měla původně hrát na činely. Tvůrci ale nakonec zvolili bubínek, protože podobná hračka se objevila ve filmu Toy Story 3 a producenti nechtěli použít stejný motiv. I nový nástroj přitom dokáže být pořádně zlověstný, zvlášť když jeho zvuk předchází dalšímu neštěstí.
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A o čem
horor je? Dvojčata Bill a Hal najdou na půdě opičku, která kdysi patřila jejich otci. Její objevení odstartuje sérii děsivých úmrtí a bratři se postupně odcizí. O pětadvacet let později se ale prokletá hračka znovu probudí k životu a jejich cesty se opět protnou.
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Opice na Kinoboxu: 55 % Foto: Neon Osvícení: Jack Nicholson v hotelu, ze kterého není úniku
Pokud nemáte rádi laciné prudké lekačky, bude
Osvícení přesně pro vás. Tahle klasika sází na pomalu narůstající pocit, že něco není v pořádku, který vám vleze až do morku kostí. A že z místa, kde se noční můra odehrává, není kam utéct. Legendární horor z roku 1980 zařadil do své nabídky HBO Max 11. října 2026.
Neúspěšný spisovatel Jack Torrance v podání
Jacka Nicholsona přijme práci správce luxusního horského hotelu Overlook, který je během zimy zcela odříznutý od okolního světa. Doufá, že zde najde klid na psaní a čas pro rodinu. Už při nástupu se ale dozví o svém předchůdci, který v izolaci zešílel a zavraždil svou ženu i dvě dcery.
Natáčení proslulo perfekcionismem režiséra
Stanleyho Kubricka, který herce nutil opakovat jednotlivé scény znovu a znovu. Nejvíce to pocítila Shelley Duvall v roli Jackovy manželky Wendy. Scéna, v níž před Jackem ustupuje po schodišti s baseballovou pálkou, se natáčela celé týdny. Herečka musela znovu a znovu předvádět strach a zoufalství, a když scénu při prvních projekcích viděla, opět se rozplakala.
Aby toho nebylo málo, tak v lednu 1979 vypukl v britských Elstree Studios požár, který zničil jednu z ateliérových hal, včetně právě používaných dekorací. Škody tehdy znamenaly zhruba třítýdenní zdržení natáčení. Přestože se kolem události později nabalily různé legendy, žádné důvěryhodné důkazy o paranormálních jevech neexistují.
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Osvícení na Kinoboxu: 87 % Foto: Warner Bros. Nepřivolávej nic zlého: Zdvořilost, která může stát život
Představte si, že přijmete pozvání na návštěvu. Něco tu ale nesedí, hostitelé se chovají zvláštně, a tak je nejvyšší čas zmizet. Ale jak to udělat, aby to nevypadalo nezdvořile? Londýnská rodina Daltonových se během dovolené v Itálii seznámí s charismatickým lékařem Paddym, jeho ženou a synem. Když později přijme jejich pozvání na odlehlou farmu, zdá se, že je čeká příjemný víkend na venkově, jenže situace se brzy začne měnit v boj o přežití. Psychologický horor
Nepřivolávej nic zlého s Jamesem McAvoyem v hlavní roli bude na HBO Max dostupný od 18. října 2026.
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Děsivý není jen hostitel, ale i samotná farma. Tvůrci pro natáčení našli skutečný anglický venkovský dům, ve kterém téměř čtyřicet let nikdo nebydlel – nízké stropy, stísněné místnosti a omšelé stěny. Tísnivá atmosféra zaručena. Zkuste se při sledování zaměřit na kuchyňské obklady s motivy vražd a na dekorativní figurky s pokřivenými tvářemi, které jako by odvracely zrak od hrůz odehrávajících se v domě.
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Nepřivolávej nic zlého na Kinoboxu: 70 % Foto: Universal Pictures Nestvůra: Měli byste se bát vlastního otce?
Pro desetiletou Willow je rodina vším. Jenže když začne odhalovat tajemství svých rodičů, zjistí, že za jejich izolovaným životem v anglické divočině se skrývá něco mnohem děsivějšího. Její otec Noah se totiž každý měsíc mění v monstrum. Film Nestvůra s
Kitem Haringtonem v hlavní roli bude na HBO Max dostupný od 23. října 2026.
Tvůrci se rozhodli nespoléhat pouze na počítačové efekty. Hlava nestvůry dokázala skutečně pohybovat čelistmi a dalšími částmi obličeje. Digitálně se upravovalo především mrkání. Režisér Alexander J. Farrell nechtěl vytvořit co nejděsivějšího vlkodlaka, ale jeho podoba měla odpovídat tomu, jak by si monstrum představovalo desetileté dítě – s nádechem pohádky a bájného stvoření.
A filmaři šli s atmosférou ještě dál. Natáčelo se na venkově v anglickém hrabství West Yorkshire, kde štáb strávil dlouhé hodiny v hlubokých lesích za chladných nocí, což bylo pro všechny fyzicky, ale i psychicky velmi náročné. Děsivost a tísnivost je tedy až mrazivě opravdová.
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Nestvůry na Kinoboxu: 43 % Foto: WROU FILM LIMITED Mlčení jehňátek: Hannibal Lecter vás vyděsí i bez jediného výkřiku
Ne každý horor potřebuje duchy, démony nebo nadpřirozené síly. Někdy stačí jediný člověk, který vás dokáže přečíst jako otevřenou knihu – a přitom ve vás vyvolává pocit, že jste v jeho přítomnosti v nebezpečí. Přesně tak funguje
Mlčení jehňátek, pětioscarový thriller Jonathana Demmea z roku 1991, který HBO Max uvede 24. října 2026.
Mladá stážistka FBI Clarice Starlingová, kterou ztvárnila
Jodie Foster, dostane za úkol vyslechnout vězněného vraha a bývalého psychiatra Hannibala Lectera v podání Anthonyho Hopkinse. Vyšetřovatelé doufají, že jim pomůže odhalit totožnost sériového vraha, který unáší mladé ženy. Jenže rozhovory s Lecterem jsou nebezpečnou hrou, v níž má inteligentní a manipulativní vězeň často navrch.
PSALI JSME TAKÉ: Padesátinásobná mzda a jediná podmínka: Nikomu nesmí říct, co v práci zažil. Netflix chystá nový děsivý seriál
Jodie Foster se Hannibala Lectera bála i mimo kameru. Když Anthony Hopkins při prvním společném čtení scénáře spustil svým ledově klidným hlasem, herečce přeběhl mráz po zádech. Po zbytek natáčení se mu raději vyhýbala a až poslední den mu
přiznala, že z něj měla strach. Jeho odpověď ji překvapila: „Já jsem se bál vás!“ přiznal herec.
Děsivý je i původ samotného Buffalo Billa, vraha, po němž Clarice pátrá. Jeho postava je inspirována mimo jiné Edem Geinem, který vyráběl předměty z lidských ostatků. Herec
Ted Levine pak prosadil do filmu scénu, v níž Buffalo Bill tančí před zrcadlem. Chtěl tím ukázat, jak pokřivené je vnímání světa jeho postavy. Výsledkem je okamžik, který působí až mrazivě nepříjemně právě proto, že se v něm násilník chová, jako by byl úplně sám a neměl se za co stydět.
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Mlčení jehňátek na Kinoboxu: 89 % Foto: 1991 Orion Pictures Corporation Zdroje: Kinobox, Head Topics, Vanity Fair, Rolling Stone, Independent, Syfy, Creepy Kingdom