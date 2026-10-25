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Novinky na Netflixu: Thriller inspirovaný skutečnou katastrofou, psychologický experiment nebo návrat Lupina

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Konečně nastal týden, během něhož Netflix vypustil do světa pokračování úspěšné krimi série Lupin. Charismatický mistr převleků se tentokrát musí utkat se svým napodobitelem, který se za něj vydává. Kromě toho se můžeme podívat na mrazivý survival thriller odehrávající se během řádění skutečného hur
Novinky na Netflixu: Thriller inspirovaný skutečnou katastrofou, psychologický experiment nebo návrat Lupina

Novinky na Netflixu: Thriller inspirovaný skutečnou katastrofou, psychologický experiment nebo návrat Lupina

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 25.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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