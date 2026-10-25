Novinky na Netflixu: Thriller inspirovaný skutečnou katastrofou, psychologický experiment nebo návrat Lupina

Cyberpunk: Edgerunners 2
Night City znovu pohltí násilí a žoldáci, kteří nemají co ztratit. Anime
Cyberpunk: Edgerunners 2 se vrací do brutálního futuristického světa známého z videohry Cyberpunk 2077. Tentokrát ale příběh sleduje úplně novou skupinu žoldáků, kteří se snaží najít vlastní místo ve městě ovládaném technologiemi a bezohlednými mocenskými hrami. Desetidílná řada se točí kolem touhy po vykoupení a pomstě, přičemž zároveň ukazuje, co všechno jsou lidé ochotni obětovat, aby jejich život měl v nemilosrdném Night City nějaký smysl. V prostředí, kde se lidské tělo mění pomocí kybernetických vylepšení a násilí je každodenní realitou, se hranice mezi hrdinou a monstrem se totiž rychle stírá.
Matky Tučňáků (The Mothers of Penguins): 2. řada
První řada polského komediálního seriálu
Matky tučňáků, která ukázala, že rodičovství je někdy náročnější než jakýkoli zápas v ringu, se stala hitem. Seriál bodoval také u českých diváků. V očekávaném pokračování Kama, energická bojovnice MMA, a její přátelé Ula, Tatiana a Jerzy dál bojují za to, aby jejich děti se speciálními potřebami dostaly šanci na spokojený život. Tentokrát se rozhodnou vzít věci do vlastních rukou a založí školu, která má dětem nabídnout pochopení.
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Jenže dobrý úmysl nestačí. Brzy jsou nuceni potýkat se s byrokracií, nedostatkem peněz a zejména rozdílnými představami o tom, jak má jejich škola vlastně fungovat. Postupně zjišťují, že boj za budoucnost jejich dětí nekončí přijetím diagnózy ani otevřením vlastní školy. Zatímco se snaží být oporou svým dětem, musí se naučit naslouchat také sami sobě a nezapomínat na vlastní potřeby.
Stanfordský vězeňský experiment nanovo (The New Stanford Prison Experiment)
Co se stane, když obyčejným lidem dáte moc nad ostatními a zavřete je do skutečné věznice? To můžeme zjistit v nové reality show
Stanfordský vězeňský experiment nanovo, která se vrací k jednomu z nejznámějších psychologických experimentů. Novinka zkoumá, jak snadno se může člověk změnit, když získá moc. Třicet účastníků je náhodně rozděleno do rolí dozorců a vězňů. Umístěni jsou za zdi skutečné věznice, kde jejich chování nepřetržitě sledují kamery. Zatímco jedni získávají kontrolu nad ostatními, druzí se musí vyrovnávat s omezenou svobodou a nerovným postavením. Na rozdíl od původního experimentu z roku 1971, který se po pouhých šesti dnech vymkl kontrole, tentokrát na průběh dohlížejí odborníci. Účastníci mají k dispozici přísná bezpečnostní opatření a možnost kdykoli odstoupit.
Tohle nikdo nechce (Nobody Wants This): 3. řada
První řada byla obřím hitem, druhá ale
diváky pořádně zklamala a podle mnohých nedokázala navázat na úspěch jedničky. Teď má romantická komedie Tohle nikdo nechce šanci napravit si reputaci. Třetí řada vrací na scénu Joanne a Noaha, kteří se tentokrát posouvají do nové fáze vztahu a začínají spolu bydlet. Místo nekonečného přemýšlení, jestli spolu vůbec mohou být, tak řeší všechny radosti a nástrahy společného života. Joanne navíc pokračuje v cestě k přijetí judaismu a během konverzního kurzu potkává nové lidi, kteří jí do života přinášejí další komplikace.
Ochromena nadějí: Příběh Marie Bamford (Paralyzed by Hope: The Maria Bamford Story)
Dokument
Ochromena nadějí: Příběh Marie Bamford nabízí osobní pohled na život americké komičky Marie Bamford, která ve své tvorbě otevřeně zpracovává psychické problémy a vlastní životní trápení. Režiséři Judd Apatow a Neil Berkeley sledují její cestu od dětství v Minnesotě až po vzestup na stand-upové scéně, kde si získává pozornost neobvyklým humorem a až odzbrojující upřímností.
Osudná noc (Gajab Raat)
Indický thriller Osudná noc nás přivádí do jediné napínavé noci, během níž se policista ocitá před zásadním rozhodnutím. Podlehne vidině osobního prospěchu, nebo udělá to, co považuje za správné a pomůže zraněné ženě? Jeho volba spustí řetězec událostí, které nabírají stále nebezpečnější směr a nutí všechny zúčastněné odhalit, komu skutečně stojí po boku. Jak noc postupuje, loajalita dostává pořádně zabrat a každé další rozhodnutí se ukazuje být v téhle noční smrtící hře docela zásadním.
Dva proti hurikánu (Surviving Hurricane Otis)
Survival thriller
Dva proti hurikánu sleduje dva nevlastní bratry, Wirlpoola a Candiho, jejichž plavba se změní v boj o holý život, když je na otevřeném moři zastihne ničivý hurikán Otis. Obrovské vlny a stále nebezpečnější podmínky je odříznou od pomoci. Každé jejich špatné rozhodnutí tak může mít fatální následky. Zodpovědný Wirlpool a vzpurný Candi přitom nejsou zrovna sehraná dvojice a jejich rozdílné povahy jim situaci rozhodně neusnadňují.
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Pokud chtějí přežít, musí odložit vzájemné spory a naučit se spolupracovat dřív, než je rozbouřený oceán pohltí. Novinka je inspirována skutečným hurikánem Otis, který v roce 2023 zpustošil mexické Acapulco. Připomíná, jak bezmocný může člověk být tváří v tvář síle přírody.
Aristokrat v rozkladu (Fading Grandeur)
Komedie
Aristokrat v rozkladu sleduje Dona Leandra, aristokrata, který si navzdory finančnímu krachu úzkostlivě chrání svou společenskou pověst a sní o tom, že získá prestižní titul španělského granda. Jenže udržovat zdání bohatství něco stojí, a tak mu nezbývá nic jiného než prodat rodinné sídlo v Madridu, které pomalu chátrá. Když o nemovitost projeví zájem mimořádně bohatá podnikatelka Sofía Carrington, zdá se, že Leandro konečně našel cestu z potíží. Jenže obchod se postupně mění v mnohem komplikovanější hru, v níž nechybí svádění ani skryté úmysly.
Lupin: 4. řada
I za mřížemi dokáže rozehrát hru, ve které jsou všichni ostatní jen o krok pozadu. Čtvrtá řada krimi thrilleru
Lupin vrací na scénu charismatického Assanea Diopa, mistra převleků a rafinovaných podvodů, kterého k našemu potěšení znovu ztvárňuje Omar Sy. Po událostech předchozí řady Assane dobrovolně končí ve vězení, aby ochránil svou rodinu a dodržel slib, který dal svému synovi. Jenže klid za mřížemi netrvá dlouho. Pařížská muzea se totiž stanou terčem série dokonale naplánovaných loupeží, přičemž na místě jednoho zločinu se objeví důkaz, který ukazuje přímo na Assanea. Ten ale tvrdí, že je nevinný. Uniká proto z vězení, aby zjistil, kdo se za něj vydává a proč mu chce zničit život.
Nemluvil tu někdo o mně? (Did Someone Happen to Mention Me?)
Ještě před chvílí mu celý svět tleskal vestoje, teď ho nepoznává ani vlastní rodina. Komediální seriál
Nemluvil tu někdo o mně? vypráví příběh Gena Takasegawy, legendárního herce, jehož jméno kdysi znal snad každý v Japonsku. Svou slávu si upevňoval také na londýnských divadelních prknech, kde za ztvárnění Krále Leara sklízel bouřlivé ovace. Ani na vrcholu kariéry mu však uznání nestačilo, takže se neustále vyptával, jestli o něm někdo mluví.
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Když se nyní po dvou letech od pandemie vrací do Japonska, čeká ho pořádně nepříjemné překvapení. Lidé na ulici, bývalí kolegové a dokonce ani jeho vlastní rodina ho nepoznávají. Z někdejší hvězdy se ze dne na den stal takřka neviditelný muž. Gen se ale nehodlá smířit s tím, že upadl v zapomnění, a tak se pouští do zoufalé snahy získat zpět svou slávu. Přijímá nejrůznější role a ocitá se v bizarních situacích, které ho nutí začít úplně od nuly.
Zdroje: Tudum, HollywoodBox, About.Netflix, What´s on Netflix