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Zvyk z 90. let, který ženám po 60 rozbíjí každý podzimní outfit. Češky ho opakují denně a netuší, proč vypadají starší

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Podzimní ráno, vlněná sukně visí na ramínku a kabát čeká v předsíni. […]
Zvyk z 90. let, který ženám po 60 rozbíjí každý podzimní outfit. Češky ho opakují denně a netuší, proč vypadají starší

Zvyk z 90. let, který ženám po 60 rozbíjí každý podzimní outfit. Češky ho opakují denně a netuší, proč vypadají starší

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 26.10.2026 07:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Relaxeo.cz

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