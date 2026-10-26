Máte ve sklepě tuhle lampičku z paneláku? V cizině se dnes prodává skoro za 300 dolarů

Zahraniční weby s designovým nábytkem ji řadí mezi ikony československého designu sedmdesátých let a cenu u ní uvádějí v dolarech nebo eurech. Řeč je přitom o lampičce, která za normalizace patřila k běžné výbavě paneláků a kterou by mnoho Čechů poznalo na první pohled. Dnes často sbírá prach ve sklepě a její majitel ani netuší, že by za ni někdo zaplatil.
Zahraniční portály ji nabízejí v dolarech
Stolní lampy Stanislava Indry najdete i na 1stDibs, velkém online tržišti se starožitnostmi a designem. Ceny tam začínají zhruba na 217 dolarech, nejdražší kusy stojí 585 dolarů a průměrná nabídka vychází asi na 302 dolarů. Běžná Combi Lux ze sedmdesátých let se tam prodává za 274 dolarů, restaurovaný chromový kus za 458 dolarů. Velkou část nabídek přitom vystavují pražští obchodníci, kteří k lampě někdy přibalí i adaptér do amerických zásuvek.
Na evropských webech s designem se ceny drží podobně vysoko. Na portálu Whoppah stojí červená Combi Lux 280 eur. Slovenský Renové, který staré kusy kompletně opravuje a dává jim novou elektroinstalaci, nabízí stříbrnou verzi za 210 eur.
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Navrhl ji architekt Stanislav Indra a vyráběl ji boskovický Lidokov, družstvo zaměřené na kovovýrobu. Podle Forbesu pak lampa svítila v desítkách tisíc domácností po celém tehdejším Československu. Jméno tvůrce přitom skoro nikdo neznal, protože tehdejší výrobce hleděl hlavně na to, kolik lamp prodá, a návrháře nijak nezviditelňoval.
Jeho příběh dala dohromady až v posledních letech novinářka a kurátorka Eva Slunečková. Pařížská galerie Initio Arts & Design si u ní objednala texty o československých tvůrcích lamp pro knihu Eastern Lights. O Indrovi ale kurátorka nenašla téměř žádné informace. Cestu k němu nakonec otevřela jeho dcera, kterou dohledala na sociálních sítích. „Byl velmi překvapený, když jsem se mu ohledně jeho svítidla ozvala,“ uvedla pro Forbes Slunečková.
Před prodejem ji raději neopravujte
Nejvíc se cení kusy, na které od výroby nikdo nesáhl. Sběratelé hledají lesklé chromované části, spínač, který nikdo nevyměnil, a nepoškozenou barvu. Jakmile majitel tyčky přetřel, nahradil součástky jinými nebo lampu spravoval svépomocí, prodejní cena klesá.
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Cenu zvedá Cenu stahuje dolů Lesklé chromované části Nový nátěr tyček Nevyměněný spínač Náhradní součástky Nepoškozená barva Svépomocné opravy
Svou váhu má i vzácnost. Model, který se vyráběl ve velkém a přežil v mnoha domácnostech, se shání snadno, a proto se za něj obvykle tolik neplatí. Combi Lux mezi vzácnosti nepatří, a i proto se u nás prodává za rozumné peníze.
Sběratelé platí nejvíc za lampy s původními lesklými chromovanými díly a nevyměněným spínačem. Ilustrační foto. Zdroj: Dang Dao / Pexels. Doma vyjde mnohem levněji
Nejdražší tuzemská nabídka patří smaragdově zelené lampě od jednoho českého starožitníka, která má lak i vypínač ještě z výroby a stojí 2 590 Kč. E-shop Novoretro chce za zachovalý funkční kus 1 850 Kč. Na Bazoši se dají sehnat lampičky i za 1 100 až 1 500 Kč, třeba oranžové nebo černé.
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Zahraniční portály tak za tutéž lampu žádají několikanásobek ceny z tuzemského bazaru. Kdo by s prodejem spěchal, měl by si nejdřív projít nabídky na obou stranách hranice.
Jak tu svou poznáte
Lampu poznáte podle těchto znaků:
je celá kovová a vysoká přibližně 50 centimetrů; má typickou dvojici chromovaných tyček, po kterých se dá stínidlo posunout do potřebné výšky a k tomu ještě naklopit; vyráběla se v sedmdesátých a osmdesátých letech v několika barvách, v inzerátech se objevuje třeba černá, červená, oranžová, stříbrná nebo zelená.
Kabel a objímka jsou stejně staré jako lampa sama a po tolika letech už nemusí být bezpečné. Než lampu vytaženou ze sklepa zapojíte do zásuvky, ukažte ji elektrikáři. Kdo by chtěl vidět, jaká svítidla tehdy u nás vznikala, může do 17. listopadu zajít do pražského Uměleckoprůmyslového musea na výstavu Retro lampy, kterou připravila tatáž kurátorka.
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Zdroje: https://forbes.cz/tyhle-lampy-nevyhazujte-o-svitidla-z-ceskoslovenska-maji-zajem-i-v-parizi/, https://www.1stdibs.com/creators/stanislav-indra/furniture/lighting/table-lamps, https://www.whoppah.com/products/mid-century-table-lamp-combi-lux-lidokov-stanislav-indra-1970s-CNRR74OK3CMI, https://renove.sk/project/silver-combi-lux-table-lamp-by-s-indra-4, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/317654, https://antik-sy.com/cs/home/6176-stolni-lampa-combi-lux-stanislav-indra-lidokov.html, https://www.novoretro.net/cs/lampicka-combi-lux, https://elektro.bazos.cz/inzeraty/combi-lux/, https://sita.sk/byvaniehrou/stara-lampa-z-cias-cssr-moze-mat-dnes-vysoku-hodnotu-poznate-ju-podla-typickeho-tvaru, https://www.centrum.cz/clanek/za-husaka-stala-par-kcs-dnes-za-ni-sberatele-davaji-i-2-500-kc-lampicku-combi-lux-mel-doma-skoro-kazdy-324445