Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Máte ve sklepě tuhle lampičku z paneláku? V cizině se dnes prodává skoro za 300 dolarů

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zahraniční weby s designovým nábytkem ji řadí mezi ikony československého designu sedmdesátých […]
Máte ve sklepě tuhle lampičku z paneláku? V cizině se dnes prodává skoro za 300 dolarů

Máte ve sklepě tuhle lampičku z paneláku? V cizině se dnes prodává skoro za 300 dolarů

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 26.10.2026 07:07

Reklama
Další články z Extrafit.cz
Nemáte v kredenci tyto sklenice? I obyčejná čirá sada vynesla 2× víc, než se čekalo
Nemáte v kredenci tyto sklenice? I obyčejná čirá sada vynesla 2× víc, než se čekalo
Je bezpečné lít vroucí vodu do dřezu? Tohle vám chtějí vzkázat instalatéři
Je bezpečné lít vroucí vodu do dřezu? Tohle vám chtějí vzkázat instalatéři

Instalatéři se překvapivě neshodnou, jestli vroucí voda z hrnce odpadu ublíží. Jedni […]

Konec kuchyní oddělených skleněnými příčkami: Materiál z 80. let, který je v roce 2027 nahradí
Konec kuchyní oddělených skleněnými příčkami: Materiál z 80. let, který je v roce 2027 nahradí

Kdo chce otevřenou kuchyň oddělit od obýváku, plnou zeď většinou nechce. Jídelní […]

Sbohem mikrovlnce: Tohle je spotřebič, kterým ji nahrazuje stále víc kuchyní
Sbohem mikrovlnce: Tohle je spotřebič, kterým ji nahrazuje stále víc kuchyní

Ohřát zbytek oběda nebo rychle rozmrazit pečivo? Ve většině domácností na to […]

Prošli jsme nabídku řemeslníků a zeptali se, kolik stojí rekonstrukce koupelny. Tady jsou ceny na rok 2026
Prošli jsme nabídku řemeslníků a zeptali se, kolik stojí rekonstrukce koupelny. Tady jsou ceny na rok 2026

Kdo letos plánuje novou koupelnu, většinou obvolá několik firem a pak nevěřícně […]

Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

Web věnovaný sportu, posilování a zdravému stravování. Najdete zde tréninkové plány, tipy na cvičení pro začátečníky i pokročilé, doporučení k doplňkům stravy a rady, jak efektivně budovat kondici. Extrafit.cz se zaměřuje nejen na fyzickou stránku, ale i na celkovou pohodu – přináší motivaci,...

Všechny články tohoto autora →
Extrafit.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.