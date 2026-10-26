Pohlreich přivezl kuchaři bez nohy dar za tisíce a dojal celý tým. Majitelé hospody ho krátce nato vyhodili, diváci zuří

Kdo sleduje Ano, šéfe!, ví, že Zdeněk Pohlreich umí být tvrdý. VIPŽivot zaznamenal, že v říjnovém díle ale diváci viděli něco jiného. Slavného šéfkuchaře, který se viditelně nadchl pro člověka, jenž přišel o nohu po pádu ze žebříku, naučil se vařit s protézou a deset let držel kuchyni westernové restaurace v chodu. Když pak Pohlreich přivezl do podniku nový sporák a tým se rozplakal, vypadalo to jako jeden z nejsilnějších momentů celé řady. Jenže finále dílu převrátilo všechno naruby.
Sporák, slzy a padák
ACW Saloon koupili Zuzana Kalousová s manželem teprve letos v lednu. Westernově stylizovaný podnik v Plzni fungoval na domácím sporáku, který kapacitně nestačil ani na běžný páteční večer. Zátěžový test v rámci natáčení to potvrdil: technologie byla nejslabším článkem celého provozu. Pohlreich proto přivezl profesionální sporák, dar v hodnotě tisíců korun. „Vejde se do něj celá naše kuchyň,“ zaznělo od personálu. Dojetí bylo autentické. Kuchař Hejzek, který celý provoz táhl navzdory amputaci, patřil k lidem, kvůli nimž Pohlreich do podniku vložil víc energie než obvykle.
Před závěrečnou kontrolou poslal Hejzek Pohlreichovi e-mail. Stálo v něm, že po téměř deseti letech ve firmě dostal výpověď formou SMS. Když se Pohlreich vrátil a zeptal se majitelů, kde je Zdeněk, odpověděli, že je „na vodě,“ na dovolené. Nebyla to pravda. Pohlreich konfrontaci neodkládal. Nevadilo mu samotné personální rozhodnutí, majitel má právo propustit zaměstnance. Vadilo mu, že mu lhali do očí. Hvězdu podniku neudělil a odjel otrávený. Kalousová v rozhovoru pro eXtra po odvysílání připustila, že ji mrzí způsob, jakým se to stalo. Zároveň trvala na tom, že neudělení hvězdy bylo vůči zbytku týmu neférové. Jako důvody propuštění uváděla nespokojenost s fungováním kuchyně, pořádek a skladování. Hejzek to odmítl.
Proč diváci reagují tak ostře
Nejde jen o vyhazov. Jde o kombinaci čtyř věcí najednou: handicapovaný kuchař, kterého si Pohlreich zjevně vážil. Čerstvý dar profesionálního sporáku. Propuštění přes SMS po deseti letech. A nepravdivé vysvětlení před kamerou. Reputační zásah přišel okamžitě. Na portálu Firmy se 17. a 18. října objevily recenze výslovně narážející na „Zdeňka na vodě“ a na chování majitelů k zaměstnancům. Kalousová sama přiznala, že po odvysílání čelí výhrůžkám.
Diváci srovnávají ACW Saloon s nejtvrdšími kauzami historie pořadu. U brněnské Bohémy šlo o nevyplácení mezd, dluhy za nájem a soudní dohru; Pohlreich tam tehdy natáčení předčasně ukončil. U pražské Sametové restaurace se řešily nevyplacené mzdy, kuchař bez volna a provoz bez peněz na suroviny. Systémová ekonomická exploatace. ACW Saloon je jiný typ skandálu. Technicky Pohlreich kuchyni zachránil. Sporák stojí na místě, jídelní lístek prošel revizí, provoz se dal do pohybu. Mezilidský problém ale podnik odhalil veřejně a brutálně. A právě proto to diváky zasáhlo víc, protože tentokrát nešlo o peníze, ale o důvěru.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová