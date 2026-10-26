Konec šedé v obýváku: Designéři sází na barvu z dob Československa. Stačí pár polštářů za 175 Kč

Antracitová, holubí, perlová. Odstíny šedé se v posledních letech staly v mnoha obývácích skoro uniformou. Kdo dnes ale listuje zahraničními designovými magazíny, zjistí, že se vítr obrátil. Do módy se vrací barva, která mnoha lidem připomene obývák jejich rodičů, a vyzkoušet ji jde i bez stěhování nábytku.
Polštář jako nejlevnější zkouška
Nejjednodušší cesta k novému trendu vede přes bytový textil. Hnědý povlak na dekorační polštář o rozměru 50 × 50 cm z bavlny s příměsí lnu prodává v říjnu 2026 JYSK za 175 Kč. Dva nebo tři takové kusy na šedé pohovce stačí, aby celý obývák působil tepleji. Kdo chce jít dál, může stejný tón zkusit třeba na ubrusu na konferenční stolek, na sedácích na židle nebo na potahu taburetu.
Výhoda je zřejmá. Když vás barva po čase omrzí, povlaky prostě vyměníte a sedačka zůstane, jaká byla. Vstupní cena je navíc tak nízká, že se vyplatí i jako pouhý pokus, jestli vám hnědá doma vůbec sedne.
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Šedá si oblibu vysloužila hlavně tím, že se s ní dalo těžko něco pokazit. U interiérových designérů ale v posledních letech ztrácí body. Ocelově studené tóny podle nich dělají z obýváku nevlídné místo a po letech, kdy byly všude, už většinu lidí omrzely.
Uvolněné místo zabírají hřejivější odstíny, mezi kterými se doma lépe odpočívá. Mezi takzvanými novými neutrálními barvami, tedy odstíny, na kterých se staví celý interiér, má pro rok 2026 pevné místo hnědá. Paleta je přitom široká, od karamelové a medové přes kávovou až po tmavou čokoládovou. S hnědou se navíc snadno pracuje, protože se k ní dá přiřadit skoro jakákoli další barva a prostor s ní získá na útulnosti, aniž by ztratil vzdušnost.
Pantone na hnědou vsadil už loni
Hnědá nenastoupila ze dne na den. Už pro rok 2025 ji v podobě jemné kávově hnědé Mocha Mousse s kódem 17-1230 vybral za barvu roku americký Pantone Color Institute, jehož barevné vzorníky používají návrháři po celém světě. Podle institutu odstín odráží touhu lidí po pohodlí a po větším souladu s přírodou. Barvu roku přitom Pantone vybírá už od roku 1999.
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Zvolená barva se pak obvykle brzy objeví v sortimentu firem, které vyrábějí nábytek, bytový textil a dekorace. K ročníku 2025 navíc Pantone připravil společně se značkou Joybird limitovanou řadu nábytku.
Vzpomínka na obývák u babičky
Pro mnoho lidí je hnědá barvou dětství. Obývákům sedmdesátých a osmdesátých let vládla od nábytku po textil a teplé oranžové a okrové tóny k ní patřily jako samozřejmost. Lidé si s ní spojovali jistotu a teplo rodinného zázemí.
V obývácích sedmdesátých a osmdesátých let ovládala hnědá nábytek i textil, dnes jí stačí jeden výrazný kus. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Současné interiéry s hnědou šetří. Stačí jí jeden kus, který na sebe strhne pozornost, třeba křeslo ušák nebo čalouněná lavice, a zbytek místnosti drží světlé tóny.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Hnědá v obýváku Sedmdesátá a osmdesátá léta Dnes Kde se objevuje nábytek i textil jeden výrazný kus, třeba křeslo ušák nebo čalouněná lavice Co ji doplňuje teplé oranžové a okrové tóny světlé barvy v okolí S čím hnědou sladit
Stávající šedé vybavení do nového stylu zapadne bez potíží, protože hnědá ke světle šedé dobře ladí. Stejně tak jí sedí světlé tlumené tóny od slonové kosti po ovesnou. Platí přitom jednoduché pravidlo, že čím tmavší hnědá, tím světlejší má být její okolí.
Hnědé tóny nejvíc vyniknou mezi materiály s přirozenou strukturou. Vedle ratanu, kamene nebo proutí působí plněji a útulněji. Pro kontrast designéři sahají po chladnějších barvách, nejčastěji po tlumených odstínech zelené a modré. Retro nádech pak dodá manšestr, který k hnědé patřil už v osmdesátých letech.
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Zdroje: https://www.homesandgardens.com/interior-design/whats-replacing-gray-in-2026, https://www.livingetc.com/advice/new-neutrals-2026, https://sita.sk/byvaniehrou/domace-a-utulne-farby-obyvaciek-zo-70-rokov-kedysi-symbol-socialistickeho-luxusu-dnes-hit-moderneho-dizajnu/, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/magazin-zivotni-styl-barva-roku-2025-pantone-265943, https://jysk.cz/domacnost/dekoracni-polstare-povlaky/ozdobne-povlaky/povlak-na-polstar-hassel-50×50-hneda, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/barvy-do-obyvaku-trendy-2026/