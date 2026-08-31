Tuhle věc nikdy nedávejte do trouby k pečení. Většina Čechů to dělá a pak nechápe, proč jim maso vysychá

Recept jste dodrželi do posledního gramu, maso jste poctivě polévali výpekem a stejně skončilo tvrdé a vyprahlé. Než začnete vinit troubu nebo řezníka, zkuste se zamyslet nad jedním okamžikem, který spousta lidí úplně přehlíží. Odehrává se dávno předtím, než se trouba vůbec pořádně nahřeje. A přitom právě on rozhoduje o tom, jestli bude pečeně šťavnatá.
Chyba, která se stane ještě před zapnutím trouby
Tou věcí je maso vytažené rovnou z lednice. Hodně domácností to dělá automaticky. Kus vepřového nebo celé kuře putuje ledové z police do rozpálené trouby, protože se doma spěchá a nikoho nenapadne, že by pár minut čekání mohlo něco změnit.
Jenže ledové maso a horká trouba se k sobě vůbec nehodí. Uvnitř má maso z chladničky kolem 4 °C, zatímco v troubě panuje mnohonásobně vyšší žár. Ten prudký rozdíl teplot maso doslova vyleká a odnese to jeho šťavnatost.
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Když se studený kus ocitne v žáru, jeho povrch se prohřeje během chvilky. Vnitřek ale zůstává ještě dlouho chladný. Aby se maso propeklo i uprostřed, musí v troubě zůstat déle, a po celou tu dobu se jeho vnější vrstvy dál vysušují. Výsledkem je oschlá kůrka a někdy až gumová struktura, hlavně u libových kusů typu kuřecí prsa nebo vepřová panenka.
Trpí i vzhled a chuť. Maso, které jde do trouby vlažné, se rychleji zatáhne a stihne získat tu zlatavou křupavou kůrčičku. Ledový kus se místo toho jen dusí ve vlastní vytékající šťávě.
Křupavá zlatavá kůrka se povede spíš tehdy, když maso před pečením ztratí největší chlad. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kolik času dát masu, než půjde do trouby
Náprava je jednoduchá a nestojí nic než trochu času. Maso stačí vyndat z lednice s předstihem a nechat ho na lince, aby ztratilo ten největší chlad. Konkrétní doba se řídí druhem a velikostí kusu:
Přečtěte si také: Ani drátěnka, ani jar. Zažraný hrnec se vyčistí sám, když do něj nalijete 1 tekutinu a necháte přejít varem Ryby a mořské plody se prohřejí nejrychleji, těm stačí zhruba čtvrthodina. Kuřecí a krůtí porce jsou připravené za 20 až 30 minut, celému kuřeti dopřejte asi hodinu. U vepřového rozhoduje velikost. Menší kousky zvládnou 20 až 30 minut, na velkou plec nebo krkovici počítejte s tři čtvrtě hodinou až hodinou. Nejvíc trpělivosti si žádá hovězí. Tenké plátky potřebují aspoň 45 minut, velká pečeně a steaky klidně hodinu až dvě. Delší čekání se nevyplácí
Čekání má ale svoje meze. Maso by nemělo zůstat mimo lednici déle než hodinu, u velkých kusů nanejvýš dvě. V teple se totiž začnou množit bakterie a to za šťavnatější pečeni nestojí. Odložte proto talíř s masem na chladnější kout linky, stranou od sporáku i slunce, a jen ho zlehka zakryjte papírovou utěrkou.
Co ještě rozhoduje o šťavnatosti
Povolené maso je základ, ale posune vás i pár dalších drobností:
Přečtěte si také: Ani cukr, ani med. Do jablečného štrůdlu patří 1 věc, kterou Rakušanky přidávají po generace U větších kusů se vyplatí jeden krok navíc. Na rozpálené pánvi maso nejdřív rychle orestujte po celém obvodu. Povrch se zatáhne a v troubě z něj uteče míň šťávy. Libové druhy, které nemají skoro žádný tuk, se vyplatí ochránit plátkem slaniny nebo je potřít máslem. Hotové maso nekrájejte hned. Po vytažení z trouby ho nechte aspoň 10 až 20 minut odpočinout, ideálně volně přikryté alobalem. Šťáva, která se během pečení stáhla ke středu, se stihne rozložit zpátky do celého kusu. Když do masa říznete moc brzy, většina té šťávy skončí na prkénku místo na talíři.
Zdroje: https://www.petitchef.cz/articles/proc-by-se-melo-maso-pred-varenim-vzdy-vyndat-z-lednice-a-na-jak-dlouho-aid-30376, https://www.nejrecept.cz/tip/robite-pri-peceni-tuto-fatalni-chybu-maso-je-vysusene-a-bez-krupave-kurky-r10861, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/jak-pripravit-stavnatou-veprovou-panenku-tipy-a-nejcastejsi-chyby, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jak-upect-veprove-maso.html, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/caste-chyby-pri-peceni-masa-v-troube-a-jak-jim-predejit/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-dlouho-nechat-maso-odpocinout-po-vytazeni-z-lednice-rady-a-tipy/