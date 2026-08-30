Klasické žehličky končí. Nahrazuje je zařízení, které prádlo narovná úplně samo

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Každý, kdo někdy cestoval služebně, zná ten pocit. Vytáhnete z kufru košili nebo oblek a vypadají, jako by v nich někdo spal. Jenže čas na žehlení není a žehlička v hotelu často chybí. Zkušení cestovatelé proto sahají po staré fintě – pomačkaný oděv pověsí v koupelně a nechají téct horkou sprchu. Pára během noci udělá své a ráno je látka hladká.
Právě tahle všední situace přivedla jednoho inženýra z LG k myšlence, která by mohla navždy změnit způsob, jakým se staráme o šatník. Po návratu z pracovních cest pravidelně sledoval manželku, jak tráví hodiny u žehlicího prkna. Uvědomil si absurditu celé situace – jednoduchý fyzikální princip fungující v každé hotelové koupelně nikdo nepřevedl do podoby chytrého domácího spotřebiče.
Vývoj trval téměř deset let. Cílem nebylo jen mechanicky napodobit účinek páry, ale vytvořit zařízení schopné komplexní péče bez lidského zásahu. Výsledkem je kategorie elektroniky, která teprve nedávno dorazila do běžných domácností – parní skříň na oblečení.
Třes, pára a tepelné čerpadlo místo žehličky
Na pohled připomínají tyto přístroje štíhlou lednici, která se vejde do ložnice nebo šatny. Uvnitř se ale odehrává propracovaný proces, jenž kombinuje hned několik technologií najednou.
Základem je parní generátor napojený na vodní nádrž ve spodní části. Jemná pára stoupá vzhůru a proniká hluboko mezi vlákna textilu, kde je uvolňuje a změkčuje. Samotná pára by ale k dokonalému výsledku nestačila.
Proto jsou ramínka uvnitř skříně v neustálém pohybu – kmitají rychlostí až 200 záchvěvů za minutu. Tento mechanický třes doslova vyklepává záhyby z látky a zároveň z ní uvolňuje prach, alergeny i drobné nečistoty.
Následuje sušení, které funguje zcela jinak než v klasické sušičce. Místo agresivního otáčení v bubnu se oděv suší staticky pomocí tepelného čerpadla při nízkých teplotách. Díky tomu lze bez rizika ošetřovat i kašmír, hedvábí nebo jemnou vlnu, aniž by hrozilo sražení materiálu.
Vedlejším, ale nesmírně praktickým efektem je hloubková dezinfekce. Horká pára zlikviduje až 99,9 % virů, bakterií a roztočů. Zároveň z textilu vytáhne pachy od potu, cigaretového kouře nebo aromatických jídel – vše bez chemických prostředků.
Od luxusu k dostupné realitě
Když se první modely od jihokorejských výrobců objevily na trhu, jejich cena v řádu desítek tisíc korun z nich dělala spíše technologickou kuriozitu pro movitější domácnosti. Situace se ale rychle mění.
Na trh vstupují kompaktnější a cenově přístupnější varianty. Systém Tefal Care For You například startuje lehce nad hranicí 10 000 korun, což ho staví do přímé konkurence k pokročilým parním generátorům. Navíc disponuje teleskopickou konstrukcí – když se nepoužívá, složíte ho na poloviční výšku a v domácnosti prakticky nepřekáží.
Prémiové modely jako LG Styler nabízejí ještě další finesy. Na vnitřní straně dveří mají integrovaný speciální lis na kalhoty (Pants Crease Care), který dokáže na společenských kalhotách obnovit ostré pukly zcela automaticky.
Zajímavé je, že technologie neslouží jen pro oděvy. Parní skříně se osvědčují i při dezinfekci předmětů, které nelze běžně prát – plyšových hraček, polštářů, batohů nebo péřových bund.
S rostoucí popularitou se ovšem na internetu objevily i levné napodobeniny za necelou tisícovku. Jde o nafukovací vaky s ventilátorem, které slibují stejné výsledky. V praxi ale tyto primitivní konstrukce často zklamou – prádlo schne pomalu, zatuchne a při neopatrnosti hrozí i poškození.
Skutečná parní péče vyžaduje sofistikovanější technologii. Pro moderní domácnosti ale představuje reálnou cestu k životu bez žehličky a prkna.
Zdroje článku: energozrouti.cz, nespechej.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Farská