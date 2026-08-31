Rybář radí Čechům: ryba nebude zapáchat po celém bytě, když s ní před smažením uděláte 1 věc

Málokdo smaží ryby tak často jako lidé, kteří je sami loví a doma čistí. A právě od nich pochází rada, kterou většina domácností nezná. Stačí jediný krok navíc, než rybu položíte na rozpálenou pánev, a byt už po smažení nebude několik dní připomínat rybí trh. Žádný drahý přípravek ani chemie k tomu nejsou potřeba. Stačí surovina, kterou máte skoro pořád po ruce v lednici.
Rybáři sázejí na obyčejné mléko
Ten trik zní překvapivě jednoduše. Naporcovanou rybu ještě před obalováním namočte do mléka a nechte ji v něm chvíli odpočívat. U menších kousků stačí zhruba dvacet minut, u většího kapra klidně několik hodin nebo rovnou přes noc v lednici. Potom rybu z mléka vyndáte, opláchnete a pořádně osušíte utěrkou.
Výsledek je dvojí. Maso se zbaví velké části typického rybího odéru, takže při smažení nevoní tak agresivně. A navíc zjemní a zkřehne, protože mléko změkčuje jeho strukturu. Ryba pak z pánve odchází s čistší chutí a bez toho bahnitého nádechu, který spoustu lidí od ryb odrazuje.
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Za vším stojí docela jednoduchá chemie. Dokud ryba žije, nese v sobě látku bez zápachu, která se po jejím usmrcení postupně rozkládá. Vzniká přitom trimethylamin, a právě on za ten pronikavý rybí smrad může. Čím je kus starší, tím víc se ho v mase stihne nahromadit.
A tady přichází ke slovu mléko. V něm je totiž bílkovina jménem kasein, která se na pachový trimethylamin dokáže navázat, a když mléko slijete, odteče spolu s ním. Vy tak vlastně velkou část zápachu vylijete do dřezu dřív, než pánev vůbec rozpálíte. To málo, co se uvolní až při samotném smažení, se pak po bytě nešíří zdaleka tak silně.
Ne každá ryba páchne stejně
Jestli tenhle krok vůbec potřebujete, hodně záleží na tom, co zrovna smažíte. Nejhůř jsou na tom tučné ryby. Losos, makrela, sleď nebo vánoční kapr mají v sobě víc tuku, a právě z něj se po usmrcení uvolňují látky, které nosu vadí nejvíc. U kapra navíc hraje roli i voda, ve které plaval, takže kus z kalného rybníka bývá cítit jinak než ryba z tekoucího proudu.
Přečtěte si také: Ani drátěnka, ani jar. Zažraný hrnec se vyčistí sám, když do něj nalijete 1 tekutinu a necháte přejít varem Tučné ryby jako losos, makrela nebo kapr páchnou při smažení výrazně víc než štika či treska. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Libové druhy jako štika, treska nebo candát jsou v tomhle mnohem mírnější a poradíte si s nimi i bez velkých příprav. Trochu pomůže i výběr v obchodě, protože zmražené ryby bývají cítit slaběji než ty čerstvě zabité.
Přehledné srovnání nabízí tabulka:
Skupina Konkrétní ryby Jak výrazně páchnou Tučné ryby losos, makrela, sleď, kapr páchnou nejvíc, mají v sobě víc tuku Libové druhy štika, treska, candát mnohem mírnější, poradíte si i bez velkých příprav Jak na to krok za krokem
Postup zvládne opravdu každý:
Rybu nejdřív očistěte, naporcujte a v misce ji zalijte mlékem tak, aby byly kousky ponořené. Misku dejte do lednice a nechte pracovat podle velikosti ryby, od dvaceti minut klidně po celou noc. Po vytažení kousky opláchněte pod studenou vodou a důkladně osušte, jinak by se při obalování a smažení zbytečně rozstřikoval tuk. Teď je vhodná chvíle rybu osolit a přidat pár kapek citronu, které pach ještě doladí a zároveň zvýrazní chuť masa. Pak už rybu obalte podle svého zvyku a smažte jako obvykle. Pár drobností navíc, když už stojíte u pánve Přečtěte si také: Ani cukr, ani med. Do jablečného štrůdlu patří 1 věc, kterou Rakušanky přidávají po generace
I s namočenou rybou se hodí kuchyni trochu připravit. Ještě než pánev rozpálíte, dokořán otevřete okno, naplno rozjeďte odsavač par a zavřete dveře do zbytku bytu. Zápach se pak nemá kam rozlézt a drží se hlavně u sporáku.
Pomůže i rychlý úklid. Nejvíc totiž smrdí zbytky po smažení, takže vychladlý olej rovnou přelijte do sklenice a pánev nenechávejte stát do druhého dne. Kdo chce mít po vaření příjemně provoněno, může nechat na lince misku s vodou a plátky citronu. Díky namočení v mléce ale těch drastických opatření budete potřebovat mnohem míň než dřív.
Zdroje: https://www.bydlimekvalitne.cz/zapach-rybiny-jak-se-ho-zbavit-nejvic-pachnou-tucne-ryby-pomuzou-vlocky-nebo-mleko, https://www.rybarskyrozcestnik.cz/jak-odstranit-rybi-pach-pri-kuchynske-uprave-ryb/, https://www.receptyprimanapadu.cz/poradna/online-poradna/jak-odstranit-zapach-z-ryby-po-smazeni-rychle-a-bez-chemie-rozhoduje-to-co-delate-jeste-pred-smazenim/, https://bydlenisnu.cz/zapach-ryb-z-kuchyne-zmizi-diky-jednoduchym-trikum-rybu-se-vyplati-na-smazeni-pripravit-dopredu/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/17587-jak-se-zbavit-neprijemneho-zapachu-rybiny, https://www.jimeto.cz/vadi-vam-rybi-zapach-kapriho-masa-zkuste-ho-namocit-do-mleka/