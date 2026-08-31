Stát od ledna 2027 změní účtování za elektriku. Zásadních bude těchto 15 minut

Systém, podle kterého se v Česku počítají regulované platby za elektřinu, funguje skoro dvacet let. Od ledna 2027 se to změní a o části účtu začne nově rozhodovat jediná čtvrthodina. Koho se novinka dotkne jako prvního a proč by ji měli sledovat i lidé doma?
Co se v účtování od ledna 2027 mění
Energetický regulační úřad (ERÚ) mění výpočet takzvané regulované složky, tedy té části ceny, kterou platíte za využití distribuční sítě. Dosud velcí odběratelé platili hlavně za takzvanou rezervovanou kapacitu, což je objem, který mají v síti nasmlouvaný, a za její případné překročení.
Od 1. ledna 2027 tenhle model končí. Nahradí ho dvě platby. První se váže na rezervovaný příkon, což je hodnota, kterou má odběratel zapsanou v připojovací smlouvě. Druhou tvoří platba za maximální odebraný výkon. Ten se určí podle nejsilnějšího čtvrthodinového odběru, jaký zákazník za měsíc vykáže. Úřad to prezentuje jako spravedlivější přiřazení nákladů: víc zaplatí ten, kdo síť zatěžuje nejvíc.
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Právě ta druhá položka dává nadpisu smysl. Nově se totiž sleduje nejvyšší čtvrthodinový výkon, jakého odběratel během kalendářního měsíce dosáhne. Rozhodující je ten nejsilnější okamžik. Když v jednu chvíli naběhne provoz několika velkých zařízení současně, promítne se tento krátký vrchol do platby za celý měsíc, i kdyby šlo o jedinou výjimku.
Model bude mít dvě sazby. Jedna klade větší důraz na rezervovaný příkon, druhá na naměřené maximum. Odběratel si mezi nimi nevybírá ručně. Na konci měsíce mu systém sám spočítá, která z nich vychází levněji, a tu použije.
Změna míří hlavně na velké firmy
Tady přichází důležité upřesnění. Na běžné domácnosti a drobné živnostníky odebírající z nízkého napětí lednová úprava vůbec nedopadá. Míří na odběratele z vysokého a velmi vysokého napětí, kterých je podle ERÚ zhruba 25 tisíc, hlavně střední a velké firmy a průmyslové areály.
Přečtěte si také: Největší žrout vody v domácnosti: Jako byste každý den napustili plnou vanu navíc Nový výpočet dopadá zatím jen na velké odběratele z vysokého a velmi vysokého napětí, kterých je v Česku zhruba 25 tisíc. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Úřad zdůrazňuje, že celkový objem regulovaných plateb má zůstat stejný. Peníze se jen rozdělí spravedlivěji podle skutečné zátěže, kterou kdo síti způsobuje. Zároveň chce reforma uvolnit kapacitu, kterou část odběratelů drží zbytečně, i když ji naplno nevyužívá.
Kdy dojde i na běžné domácnosti
I když teď jde hlavně o velké odběratele, podobná logika se blíží i k běžným lidem. ERÚ počítá s tím, že se změna tarifů dostane postupně také na nízké napětí, tedy na domácnosti a drobné podnikatele. Má to ale přijít později a mírněji.
Nejdřív mají v roce 2028 přijít na řadu pilotní projekty a plošnější spuštění úřad chystá na rok 2030, a to nejprve jen pro dobrovolníky. Podmínkou je takzvané průběhové neboli chytré měření, kterého je zatím v českých domácnostech málo. Bez něj totiž nejde poznat, kdy a jak moc jednotlivý odběratel síť zatěžuje.
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Časový výhled celé změny shrnuje následující tabulka:
Období Co se mění Koho se týká Od ledna 2027 nový způsob účtování, platba za rezervovaný příkon a za maximální odebraný výkon velcí odběratelé na vysokém a velmi vysokém napětí Od roku 2028 pilotní projekty domácnosti a drobní podnikatelé na nízkém napětí Od roku 2030 širší nasazení, zpočátku dobrovolné domácnosti a drobní podnikatelé na nízkém napětí Co si z toho odnést
Pro vaši peněženku má lednová novinka zatím hlavně nepřímý význam. Pokud se velkým firmám podaří rozložit odběr rovnoměrněji, klesne tlak na růst regulovaných cen, které se promítají do účtů všem.
Do budoucna se ale vyplatí zvyknout si na jednu věc. U elektřiny bude čím dál víc záležet nejen na tom, kolik jí spotřebujete, ale i kdy a v jakém návalu. Kdo si spotřebu rozprostře a nezapne najednou bojler, troubu i nabíjení auta, zaplatí méně než ten, kdo všechno pustí naráz. A na přelomu roku se obecně hodí ohlídat samoodečet elektroměru a nové zálohy, ať vás vyúčtování nepřekvapí.
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Zdroje: https://eru.gov.cz/inovace-tarifni-struktury-na-hladinach-vn-vvn-zefektivni-vyuziti-soustav-usetri-az-3-miliardy-rocne, https://www.prumyslovaekologie.cz/info/firmy-ceka-pristi-rok-novy-zpusob-uctovani-elektriny-eru-meni-tarifni-strukturu, https://www.sme-union.cz/firmam-na-vysokem-napeti-se-od-ledna-2027-zmeni-uctovani-elektriny-rezervovany-prikon-je-potreba-proverit-letos/, https://www.obnovitelne.cz/clanek/4704/nove-tarify-zmeni-firemni-energetiku-klicove-bude-rizeni-spotreby, https://energozrouti.cz/clanek/stat-meni-uctovani-elektriny-jedina-ctvrthodina-muze-zahybat-platbou
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