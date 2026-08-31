Maďaři skupují tyhle zavařovací sklenice z dob socialismu a platí za ně až 2 500 Kč. Češi v nich mají hřebíky

Skoro v každé garáži nebo na půdě se najde pár zaprášených zavařovaček, do kterých kdysi někdo nasypal šroubky, hřebíky a knoflíky. Valná většina z nich má hodnotu odpadu a nikdo je neoplakává. Jenže sem tam se v té hromadě objeví sklenice, kterou by si sběratel odvezl i přes půl republiky. A jestli je ta vaše taková, poznáte to během chvilky.
Proč staré české sklo shánějí i za hranicemi
Poptávka po poctivém užitkovém skle z minulého století roste a rozhodně se nezastavuje na hranicích republiky. Zdejší huti měly odjakživa dobré jméno a v polovině osmdesátých let se Československo zařadilo mezi sedm nejsilnějších světových vývozců užitkového a ozdobného skla. Hotové kusy tehdy mířily jak do zemí východního bloku, tak na západní trhy i za oceán.
Ta pověst funguje dodnes. Zájemce, který dnes shání staré zavařovačky přes inzerát v Budapešti nebo ve Vídni, hledá naprosto totéž co sběratel z Brna. A jak zájem rok od roku přibývá, ceny vzácnějších kousků pomalu rostou.
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Zkušený sběratel začne u dna. Otočí sklenici a hledá na spodku vylisované značení. Může to být zkratka výrobce, logo sklárny nebo číslo formy, pod kterým kus kdysi vznikl. Objeví-li se označení jako VICTORIA, OLCO, REX nebo starší REFORM z moravského Jevíčka, jde nejspíš o výrobu z první poloviny dvacátého století a sklenice tak může být téměř sto let stará. Nádoba úplně bez značení naopak jde stranou, protože u ní nezjistíte původ ani stáří.
Druhým vodítkem je barva skla. Čirých a lehce dozelena laděných kousků je na bazarech nadbytek a sběratele míjejí bez zájmu. Cenu nahoru táhnou teprve výraznější odstíny a úplně nejžádanější je hřejivé jantarové až medové sklo, které se v protisvětle krásně rozzáří. Nejcennější bývají ty nejstarší kusy, u nichž skleněné víčko drží u hrdla gumový kroužek s napnutou kovovou pružinou. Tomuhle řešení sběratelé říkají patentní neboli obloučkový uzávěr.
Většina zavařovaček z dob socialismu za moc nevynese
Tady je potřeba trochu zchladit nadšení. Sklenice, které měla za socialismu doma úplně každá rodina, patří k tomu nejlevnějšímu. Nejčastěji se zavařovalo do takzvaných rýhovek s profilovaným okrajem, jež domácnostem sloužily od druhé poloviny třicátých let až do šedesátých.
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Po nich přišly na řadu sklenice na hliníková víčka Omnia. Sklárna v Kyjově je rozjela v roce 1955, zprvu jen na export k nizozemským odběratelům. K českým hospodyním dorazily v roce 1964 a rýhovky postupně vytlačily. Zrovna tyhle všudypřítomné zavařovačky dnes na bazaru koupíte za pár korun a právě do nich obvykle putují ony hřebíky a knoflíky.
Nejrozšířenější zavařovačky z dob socialismu, tedy rýhovky a sklenice na víčka Omnia, dnes na bazaru vynesou sotva pár korun. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Co za starou zavařovačku dnes dá sběratel
Pojďme ke konkrétním penězům. Zatímco tuctová zavařovačka se v bazaru rozdává prakticky za odvoz, za dokonale zachovalý kus s funkční drátěnou sponou a nepoškozeným sklem padne i víc než 2 500 korun.
Všechno ale stojí a padá se stavem. Zaschlý vodní kámen, síť jemných škrábanců po drátěnce nebo odloupnutý okraj stlačí hodnotu na pár procent, takže bezvadně dochované kusy jsou dnes vzácnost.
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Orientační přehled, kolik jednotlivé typy obvykle vynesou:
Jaký kus držíte Reálný výnos Zcela běžná zavařovačka většinou nic, klidně i zdarma Starší méně obvyklý kousek nižší stovky korun Vzhledově zajímavější provedení kolem jednoho až dvou tisíc Perfektně dochovaný kus s kovovou pružinou přes hranici 2 500 korun Rekord, který vyletěl až na půl milionu
Jak vysoko umí cena drátěných uzávěrů vyletět, ukazuje jeden mimořádný příběh z ciziny. Vůbec nejdráž se prodala americká sklenice Van Vliet Improved, jejíž skleněné víčko přitahovalo k hrdlu kovové rameno s drátem. Server sběratelů North American Glass eviduje, že za ni v roce 2007 padlo v aukci v přepočtu bezmála půl milionu korun. Vyráběla se sotva pár sezon v osmdesátých letech 19. století a poté, co provoz lehl popelem, jich zůstalo jen pár.
S obyčejnou zavařovačkou z české spíže má společný jen materiál, přesto ukazuje, kam až zájem sběratelů dokáže vystřelit. A jedna rada nakonec. Staré barevné sklo nepatří do myčky, horký cyklus s tabletami mu po pár praních odebere lesk i sytost. Mnohem víc mu svědčí ruční omytí ve vlažné vodě.
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Zdroje: https://www.nzm.cz/o-nas/aktuality/historie-zavarovaci-sklenice, https://www.stoplusjednicka.cz/zavarit-uchovat-zavarovani-ma-v-ceskych-zemich-bohatou-tradici, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/stara-sklenice-zavarovani-okurky-sberatelstvi-cena/, https://extrafit.cz/tyhle-sklenice-mela-doma-za-sociku-kazda-domacnost-dnes-za-ne-sberatele-nabizi-klidne-i-50-000-kc/, https://www.tiscali.cz/nevyhazujte-stare-zavarovaci-sklenice-s-dratenym-uzaverem-za-tenhle-jeden-typ-vicka-davaji-sberatele-i-2-500-kc-723138