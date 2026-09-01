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Rozpočet 2027 počítá se schodkem 389 miliard, nejvíc posílí obrana a zdraví

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Státní rozpočet na rok 2027 má podle návrhu Ministerstva financí hospodařit se schodkem 389 miliard Kč. Kapitálové výdaje mají dosáhnout 289,6 miliardy Kč, což je meziročně o 26,4 miliardy Kč více. Investice hrazené z národních zdrojů se mají zvýšit o 47,7 miliardy Kč. V dalších letech návrh počítá s postupným snižováním rozpočtových schodků.
Rozpočet 2027 počítá se schodkem 389 miliard, nejvíc posílí obrana a zdraví

Rozpočet 2027 počítá se schodkem 389 miliard, nejvíc posílí obrana a zdraví

Zdroj: Vláda ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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