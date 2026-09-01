Rozpočet 2027 počítá se schodkem 389 miliard, nejvíc posílí obrana a zdravíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Rozpočet 2027 počítá se schodkem 389 miliard, nejvíc posílí obrana a zdraví
Jako bytová družstva dlouhodobě upozorňujeme na to, že Česká republika potřebuje rychlejší,...
Hospodářský výkon Česka se v roce 2025 zvýšil o 2,6 %, zatímco průměrný růst v Evropské unii činil 1,5 %. K...
Americká armáda vybrala pět dodavatelů, kteří na jejích základnách postaví a provozují jaderné...
Ve druhém čtvrtletí 2026 pokračovala česká ekonomika v růstu, tempo meziročního růstu ale zpomalilo na 1,9...
Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →