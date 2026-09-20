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Nová nerezová ocel může výrazně zlevnit výrobu zeleného vodíkuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Výzkumný tým z Hongkongu vyvinul nový typ nerezové oceli, který si zachovává vysokou odolnost proti korozi i při extrémně vysokém…
HKU-nerez-pro-vodik
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České firmy se mohou zapojit do dodavatelského řetězce společnosti Rolls-Royce SMR ve kterém je ČEZ...
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Neobvyklé využití prostoru připravuje Vídeň pro jednu ze svých čistíren odpadních vod. Nad nádrží v areálu...
Schneider Electric dodává pro Shell Recharge v Česku dobíjecí stanice s výkonem až 320 kW
Ultrarychlá veřejná dobíjecí síť Shell Recharge v České republice dále roste a na 25 lokalitách už nabízí...
Volty.cz osloví všechny, kdo mají blízko k technice, elektrotechnice a chytrým řešením. Web sleduje novinky ze světa elektrotechniky, energetiky, průmyslových technologií i moderních domácností. Zajímá se o inovace, úsporná řešení, elektroauta i budoucnost energetiky – srozumitelně a bez...Všechny články tohoto autora →
Kvíz o supermarketech a hypermarketech v Česku: 10 otázek ukáže, zda víte, jak se nakupovalo i v minulosti
Cooky.cz
dnes, 01:31
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Nová nerezová ocel může výrazně zlevnit výrobu zeleného vodíku
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