Pohřeb nesmyslů ministerstva kultury i akce studentů. Plzeň opět čekají protesty

Pohřeb nesmyslů ministerstva kultury i akce studentů. Plzeň opět čekají protestyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pohřeb nesmyslů ministerstva kultury i akce studentů. Plzeň opět čekají protestyZdroj: Zuzana Pešková
Článek byl publikován 09.11.2026 17:01
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