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Pohřeb nesmyslů ministerstva kultury i akce studentů. Plzeň opět čekají protesty

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Další protestní akci na podporu veřejnoprávních médií chystají studenti Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. V úterý vyrazí do průvodu, který zakončí shromážděním na Masarykově náměstí. Další akce bude v pátek, tentokrát v podání divadelníků.
Pohřeb nesmyslů ministerstva kultury i akce studentů. Plzeň opět čekají protesty

Pohřeb nesmyslů ministerstva kultury i akce studentů. Plzeň opět čekají protesty

Zdroj: Zuzana Pešková
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.11.2026 17:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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