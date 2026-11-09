Křupavé kokosky s měkkým vnitřkem: Poctivý domácí recept, který nepotřebuje žádné moderní vylepšování

jsem poprvé zkoušela někdy kolem dvanácti. Máma mě nechala stát u plotny s tím, že to přece zvládnu. No, zvládla jsem to tak napůl. Kokosky Bílky netuhly, kokos se sypal všude kolem a to, co jsem vytáhla z trouby, mělo ke svátečnímu dost daleko. Spíš takový zmačkaný papír. Dneska už je dělám jinak. Tahle cukroví svátečnější verze s čokoládovým krémem, piškotovým spodkem a hořkou čokoládou se u nás peče každý advent a z talíře obvykle zmizí mezi prvními.
Klasické kokosky z bílků, cukru a kokosu patří k cukroví, které se v českých domácnostech vrací rok co rok. A má to svůj důvod. V téhle podobě ale dostanou ještě něco navíc: čokoládovou vrstvu a piškotový základ. špička stojí na křehkém piškotu, mezi nimi je krém z čokolády, Kokosová a másla, nakonec se spodní část namáčí do hořké čokolády. U nás doma se většinou nestihne ani ta chvíle, kdy bych je chtěla úhledně srovnat do krabice. medu
Můj tip zní: Bílky s cukrem nechte nad vodní lázní opravdu celých 15 minut a míchejte. Mísa se přitom nesmí dotýkat vody, jinak se směs začne chovat jinak, než potřebujete. Teprve potom přijde šlehání. Když tuhle část odbydete, hmota nebude dost pevná a kokosky se při chlazení rozjedou do placiček. A to je škoda, protože mají držet pěkný kopeček. Recept na slavnostní kokosky s čokoládovým krémem a piškotovým základem
Z této dávky vyjde
přibližně 25 kusů. Počítejte ale s tím, že kokosky potřebují chvíli odpočívat v lednici, aby zpevnily a při sestavování se nerozpadaly pod rukama. Celková délka přípravy: přibližně 3 hodiny, ideálně rozdělené na dvě části Ingredience k přípravě
Bílkové kokosky: 3 bílky z vajec velikosti M 200 g jemného krupicového cukru 100 g strouhaného kokosu
Čokoládový krém: 100 g hořké čokolády (min. 60 %) 1 polévková lžíce medu 1 polévková lžíce moučkového cukru 50 g měkkého másla nebo rostlinného tuku
Sestavení a dokončení: 25 kusů větších kulatých dětských piškotů 150 g hořké čokolády na namáčení Postup přípravy vláčných kokosek s čokoládovým krémem
1. Do kovové nebo skleněné mísy dejte
3 bílky a 200 g krupicového cukru. Mísu posaďte nad hrnec s vroucí vodou tak, aby se dno mísy nedotýkalo hladiny. Za stálého míchání zahřívejte 15 minut. Cukr se postupně rozpustí, směs se prohřeje, zhoustne a začne se pěkně lesknout.
2. Mísu sundejte z hrnce a hned vezměte elektrický šlehač. Šlehejte na nejvyšší otáčky, dokud nevznikne
tuhý, lesklý sníh, který drží pevné špičky. Většinou to zabere 5 až 8 minut. Tady se spěchání nevyplácí, protože právě tahle fáze rozhoduje o tom, jestli budou kokosky držet tvar. Foto: Se souhlasem Taká obyčajná žienka domáca, Zlatavé kokosky s křupavou skořápkou a měkkým středem: Klasický recept, který obstojí vedle každé moderní cukrárny
3. Do vyšlehaného sněhu opatrně zapracujte
100 g strouhaného kokosu. Nejlépe stěrkou, spíš pohybem odspodu nahoru. Nemíchejte to jako těsto na buchtu, sníh by zbytečně povolil a hmota by ztratila lehkost.
4. Hotovou hmotu přendejte do cukrářského sáčku s kulatou nebo hvězdicovou špičkou. Na plech vyložený pečicím papírem nastříkejte kopečky o průměru asi 4 cm. Plech potom dejte do
lednice na 60 až 90 minut. Kokosky zpevní a při dalším kroku se s nimi bude pracovat mnohem lépe. Foto: Se souhlasem Taká obyčajná žienka domáca, Zlatavé kokosky s křupavou skořápkou a měkkým středem: Klasický recept, který obstojí vedle každé moderní cukrárny Mezitím připravte čokoládový krém
5. Nalámejte
100 g hořké čokolády a rozpusťte ji ve vodní lázni, případně opatrně v mikrovlnné troubě po 30sekundových intervalech. Do rozpuštěné čokolády vmíchejte med, moučkový cukr a změklé máslo. Míchejte, dokud nevznikne hladký lesklý krém. Nechte ho krátce zchladnout, aby nestékal všude kolem.
6. Na každou
piškotu naneste lžičkou nebo cukrářským sáčkem menší vrstvu čokoládového krému. Navrch položte ztuhlý kokosový kopeček a jen lehce přitlačte. Když zatlačíte moc, piškot praskne nebo krém vyjede do stran. Hotové kousky vraťte na 20 až 30 minut do chladu.
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7. Ve vodní lázni rozpusťte zbylých
150 g hořké čokolády. Každou kokosku uchopte za piškot a namočte do čokolády přibližně do poloviny výšky. Přebytečnou čokoládu nechte okapat a kousky pokládejte zpět na plech s pečicím papírem.
8. Hotové kokosky dejte ještě do lednice na
30 až 45 minut, aby čokoláda úplně zatuhla. Podávejte je vychlazené. Krém i čokoládový obal drží nejlépe při teplotě do 18 stupňů. Tipy redakce: Hořká čokoláda a zdraví: Hořká čokoláda s obsahem kakaa nad 60 % obsahuje flavonoidy, které podle Healthline přispívají k ochraně buněk před oxidačním stresem a mohou podporovat zdraví srdce. Pár kousků se tak člověku obhajuje o něco snáz, i když pořád zůstáváme u cukroví. Konzistence krému: Pokud čokoládový krém po spojení s máslem začne zrnit nebo se lehce srážet, přidejte lžičku teplé vody a promíchejte. Často se tím směs zase spojí a vyhladí. Není potřeba hned začínat znovu. Tvarování bez sáčku: Cukrářský sáček se hodí, ale nutný není. Dvě lžičky namočené ve studené vodě odvedou slušnou práci. Hmota se na ně tolik nelepí a kopečky zůstanou docela pěkně kulaté. Skladování: Hotové kokosky uložte do uzavřené krabičky a skladujte v lednici. Vydrží 5 až 7 dní. Když zůstanou déle při pokojové teplotě, čokoládová vrstva na piškotu začne měknout. Varianta bez piškot: Pokud chcete jednodušší verzi, vynechte piškoty i krém. Kokosky po ztuhnutí jen namočte do čokolády. Vznikne klasická česká kokosová kopečka, kterou si hodně lidí pamatuje z dětství, a pořád chutná výborně.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, Se souhlasem Taká obyčajná žienka domáca