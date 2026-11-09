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Křupavé kokosky s měkkým vnitřkem: Poctivý domácí recept, který nepotřebuje žádné moderní vylepšování

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Kokosky patří k nejjednodušším vánočním cukrovím, ale tato verze s čokoládovým krémem a piškotovým základem je povýší na skutečnou pochoutku. Tři bílky, kokos a trocha trpělivosti nad vodní lázní. Výsledek zmizí z tácu dřív, než se nadějete.
Fotografie ke kokoskám

Fotografie ke kokoskám

Zdroj: Foto: Se souhlasem Taká obyčajná žienka domáca, Zlatavé kokosky s křupavou skořápkou a měkkým středem: Klasický recept, který obstojí vedle každé moderní cukrárny
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 09.11.2026 17:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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